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全國最有氣質拍貼機 葉石濤文學紀念館吸引年輕人打卡

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市文化局推出號稱全國最有氣質拍貼機，進駐葉石濤文學紀念館，4款限定主題相框成最夯打卡點。圖／台南市文化局提供
台南市文化局推出號稱全國最有氣質拍貼機，進駐葉石濤文學紀念館，4款限定主題相框成最夯打卡點。圖／台南市文化局提供

曾榮獲金點設計獎、德國iF設計獎等國內外多項大獎的葉石濤文學紀念館，以嶄新面貌與大家見面！展場一樓除了介紹「台灣文學使徒葉石濤」的全新常設展登場，市府文化局特別與拍貼機業者合作設置葉老文學拍貼機，為全台首座進駐拍貼機的文學館舍，勢必成為台南最夯打卡景點。結合葉石濤的知名文學作品、經典名言金句與文學地景。歡迎民眾前往朝聖開箱，在拍貼機前留下最美好的瞬間。

文化局表示，葉老文學拍貼機此次推出四款限定主題相框，「食夢獸與快樂夥伴」以葉石濤曾說過「作家本來猶如一隻吃夢維生的夢獸」為靈感；「蝸牛巷漫步」啟發自葉石濤故居、同時也是作品《往事如雲》中提及的場景；「浪漫之心」呼應葉老作品的浪漫主義色彩；以葉老書名為題的「蝴蝶巷春夢」，意象出自名言「我心裡的浪漫之蟲，從未死去」。

文化局指出，葉石濤文學紀念館一直以來致力推廣台南文學與葉石濤作品。為使文學向下紮根，希冀藉由近年在年輕族群之中蔚為流行的拍貼機文化，吸引更多青少年到館參訪。不僅僅是透過傳統展覽形式，經由創新、生活化的拍貼互動過程中認識葉石濤的生平與文學作品，貼近這位出生自台南的文豪進而產生興趣。

葉老文學拍貼機即日起正式對外開放，開館時間周三至周日上午9點至下午5點皆能入館拍照，每次價格為新台幣100元。即日起祭出限量100份文創好禮，凡在館內體驗拍貼機、選用上述任四款限定主題相框拍攝者，將拍貼照片上傳至Instagram或Facebook打卡出示畫面給現場工作人員便能領取，詳細活動辦法請洽葉石濤文學紀念館官方Instagram或Facebook。

台南市文化局推出號稱全國最有氣質拍貼機，進駐葉石濤文學紀念館，4款限定主題相框成最夯打卡點。圖／台南市文化局提供
台南市文化局推出號稱全國最有氣質拍貼機，進駐葉石濤文學紀念館，4款限定主題相框成最夯打卡點。圖／台南市文化局提供
台南市文化局推出號稱全國最有氣質拍貼機，進駐葉石濤文學紀念館，4款限定主題相框成最夯打卡點。圖／台南市文化局提供
台南市文化局推出號稱全國最有氣質拍貼機，進駐葉石濤文學紀念館，4款限定主題相框成最夯打卡點。圖／台南市文化局提供

文化局 紀念館 台南

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