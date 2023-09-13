全國最有氣質拍貼機 葉石濤文學紀念館吸引年輕人打卡

曾榮獲金點設計獎、德國iF設計獎等國內外多項大獎的葉石濤文學紀念館，以嶄新面貌與大家見面！展場一樓除了介紹「台灣文學使徒葉石濤」的全新常設展登場，市府文化局特別與拍貼機業者合作設置葉老文學拍貼機，為全台首座進駐拍貼機的文學館舍，勢必成為台南最夯打卡景點。結合葉石濤的知名文學作品、經典名言金句與文學地景。歡迎民眾前往朝聖開箱，在拍貼機前留下最美好的瞬間。

文化局表示，葉老文學拍貼機此次推出四款限定主題相框，「食夢獸與快樂夥伴」以葉石濤曾說過「作家本來猶如一隻吃夢維生的夢獸」為靈感；「蝸牛巷漫步」啟發自葉石濤故居、同時也是作品《往事如雲》中提及的場景；「浪漫之心」呼應葉老作品的浪漫主義色彩；以葉老書名為題的「蝴蝶巷春夢」，意象出自名言「我心裡的浪漫之蟲，從未死去」。

文化局指出，葉石濤文學紀念館一直以來致力推廣台南文學與葉石濤作品。為使文學向下紮根，希冀藉由近年在年輕族群之中蔚為流行的拍貼機文化，吸引更多青少年到館參訪。不僅僅是透過傳統展覽形式，經由創新、生活化的拍貼互動過程中認識葉石濤的生平與文學作品，貼近這位出生自台南的文豪進而產生興趣。