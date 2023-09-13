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台南城鎮風貌獲中央佳評 新化風情小鎮明年逐步完工

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市玉井體育公園營造出具視覺穿透、親和性之綠色空間。圖／南市都發局提供
台南市玉井體育公園營造出具視覺穿透、親和性之綠色空間。圖／南市都發局提供

台南市政府積極爭取中央資源投入公共建設，「新化風情小鎮。人文水綠廊道」計畫獲中央核定1.5億元，此計畫將新化嘉南大圳周邊環境串接美化，透過閒置地開闢，鋪設人行步道及創造綠帶，讓行人能夠更親近水綠環境，打造出新化區景觀亮點，同時提升市民生活品質。

內政部營建署考核小組今到台南考核「城鎮風貌及創生環境營造計畫」執行績效，考核小組委員現地勘查施作情形後，對南市城鎮風貌計畫整體規畫構想及工程品質大加讚賞，並對市府團隊執行能力給予肯定。

都發局長徐中強表示，「新化風情小鎮。人文水綠廊道」計畫共分2階段，第1階段計畫包括新化高中東側至新化國中東側的嘉南大圳周邊環境，預計今年底施作完畢；第2階段計畫則延伸至體育公園北側，並將部分體育公園及新化區公所周遭環境一併優化，預計明年底前完成。

考核小組委員踏勘案件包括「新化風情小鎮。人文水綠廊道」第1階段計畫、玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫、大隆田地景計畫和新營區綠圳步道延伸計畫，同時也踏訪了後壁區「台南築角創意營造計畫-相(巷)聚崁頂」、「綠社區培力計畫-火馬歇腳新樂園」等社區營造亮點。

都市發展局指出，玉井體育公園以維持良好生態環境、減量設計、既有設施再利用、與緩解在地水患為營造目標，並加入創新的巧思搭配節能減碳永續環境為設計理念。新營綠圳步道延伸計畫則拆除嘉南大圳旁舊有鐵欄杆及圍籬、休憩亭，將既有座椅整修重新配置，植栽新樹種及修剪現有植栽，讓原本雜亂的空間視野變得更加美觀、綠意盎然。

大隆田地景計畫以建構綠色基盤與都市海綿為理念，連結周邊校園學習資源，串聯都市動線，打造環境教育與創生學習基地，以及營造綠色林蔭及陽光草坪的社區休閒空間。

內政部營建署考核小組現勘台南市新化嘉南大圳周邊環境改造工程。圖／南市都發局提供
內政部營建署考核小組現勘台南市新化嘉南大圳周邊環境改造工程。圖／南市都發局提供
台南市大隆田生態文化園區以建構綠色基盤與都市海綿為理念，打造環境教育與創生學習基地。圖／南市都發局提供
台南市大隆田生態文化園區以建構綠色基盤與都市海綿為理念，打造環境教育與創生學習基地。圖／南市都發局提供

台南 社區營造 團隊

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