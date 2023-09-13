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台南學甲慈濟宮葉王交趾陶 雲縣府展出

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南學甲慈濟宮著名葉王交趾陶，即日起在雲林縣政府展出，代理董事長陳俊男（右三）邀請各界來參觀。圖 ／慈濟宮提供
台南學甲慈濟宮著名葉王交趾陶，即日起在雲林縣政府展出，代理董事長陳俊男（右三）邀請各界來參觀。圖 ／慈濟宮提供

台南學甲慈濟宮收藏的著名葉王交趾陶作品，即日起在雲林縣政府快閃展出，廟方表示，希望讓更多愛好交趾陶國寶藝術品者，近距離欣賞傳統寺廟工藝特色。

學甲慈濟宮說，這次與雲林縣交趾陶工藝師吳榮合作，在縣府文化觀光處處舉辦《天與地的交會 ─台灣交趾陶國寶葉王VS當代吳榮》交趾陶特展，展期至本月20日止，這也是近年來慈濟宮葉王交趾陶首次在外縣市展覽，共有12件作品，如七賢過關、殷郊岐山受犁鋤、百忍堂等，為求慎重，主辦單位還投保6家保險公司。

慈濟宮代理董事長陳俊男表示，1860年先賢邀請葉王來慈濟宮創作交趾陶，在100多年後的今天，慈濟宮有243件登錄為一般古物的交趾陶，其中有6件葉王作品被登錄為國寶，學甲慈濟宮也成為台灣第一、也是唯一擁有國寶級藝術品交趾陶的廟宇。感謝雲林縣長張麗善、縣府文化觀光處處長陳璧君及策展總顧問林昶仲對展覽協助。

台南學甲慈濟宮著名葉王交趾陶，即日起在雲林縣政府展出，代理董事長陳俊男（右三）邀請各界來參觀。圖 ／慈濟宮提供
台南學甲慈濟宮著名葉王交趾陶，即日起在雲林縣政府展出，代理董事長陳俊男（右三）邀請各界來參觀。圖 ／慈濟宮提供

交趾陶 國寶 藝術品 雲林 台南

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