3樓加蓋成5樓！台南違章奇景 居民提心吊膽

台南市安南區鹽田里有戶3樓民宅，未經申請同意，擅自以木材搭建樓頂，增加樓層，幾乎成為5樓高，形成奇景，但連續兩次颱風來襲，發生木材掉落，砸壞鄰居車輛，讓住戶心驚膽跳，經居民陳情，市議員蔡麗青昨前往溝通，屋主允諾1周內拆除。

蔡麗青說，鹽田里住戶陳情，指地方有件困擾已久的違建案，而且是離譜的違建，不是牢固的鋼架違建，而是屋主除在樓頂以木材搭建，擅自增加樓層外，也將建築物前後方增建延伸加長，以木板及布幕遮蔽，形成很離譜的奇景。

居民說，此違建不只破壞景觀，最近幾次颱風來襲，違建物陸續有木材掉落砸壞鄰居車輛， 讓住戶心驚膽跳。鄰居表示，目前登革熱疫情嚴峻，住家環境髒亂，使得大家更加憂心 。

蔡麗青至現場與屋主溝通，屋主允諾一周內拆除，並先整理屋內廢棄物，工務局也同步將此案送專簽，若屋主不處理，將在1個月內強制執行 ，解決大家長久以來的隱憂，還居民一個安心居住的環境 。