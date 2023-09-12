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嘉義文化路夜市知名雞肉飯貼公告「老闆跑路」 原來是遭停業7天

中央社／ 嘉義市12日電
嘉義市文化路夜市知名店家郭家雞肉飯，被民眾發現拉下鐵門貼公告「老闆跑路、員工渡假」。南區國稅局嘉義市分局12日表示，其實該店是1年內被稽查漏開發票3次，遭處以停業7天。中央社
嘉義市文化路夜市知名店家郭家雞肉飯，被民眾發現拉下鐵門貼公告「老闆跑路、員工渡假」。南區國稅局嘉義市分局12日表示，其實該店是1年內被稽查漏開發票3次，遭處以停業7天。中央社

嘉義市文化路夜市知名店家郭家雞肉飯，拉下鐵門貼公告「「老闆跑路、員工渡假」，直到18日才營業，結果是1年內被稽查漏開發票3次，遭南區國稅局嘉義市分局處以停業7天。

嘉義市文化路的郭家雞肉飯，為遊客到嘉義市必須品嚐的店家之一，近來有民眾路過發現，自11日起，即拉下鐵門沒有營業，且在鐵門上還貼出「老闆跑路、員工渡假」的告示，並公告9月18日營業。

南區國稅局嘉義市分局今天表示，嘉義市文化路上的郭家雞肉飯為每月營業額超過新台幣20萬元的店家，應開立統一發票，依相關規定，1年內經稽查漏開統一發票達3次，應以停止營業處分。

嘉義市分局指出，郭家雞肉飯自去年8月15日第1次被稽查發現漏開統一發票，至今年8月中旬1年內，遭稽查到漏開統一發票達3次，因此處分停業7天，如再被查獲未開發票，停業時間將延長到14天。

統一發票 嘉義 雞肉飯 國稅局

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