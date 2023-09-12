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嘉義地藏庵超度法會蓮座破5萬 供品做公益助弱勢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
法師為參與法會的蓮座祈福。記者李宗祐／攝影
法師為參與法會的蓮座祈福。記者李宗祐／攝影

嘉義市九華山地藏庵昨起一連4天舉辦盂蘭盆拔薦超度、長生消災法會，吸引海內外數萬人參與，今年蓮座更破紀錄多達5萬1千餘個，較去年增加5千多；普度期間善心民眾把供品留下供廟方運用，地藏庵每年與市府捐助弱勢，今年一樣在普度後，分贈給弱勢族群做公益。

九華山地藏庵董事長黃俊森說，法會從地藏庵成立之初就有，這項傳統至少有3、40年歷史，開始僅少數信眾參與，人數千人，逐年增加，2003年開始以電腦數位化後，人數激增，即使疫情期間依然有增無減，地藏庵長期布施急難救助、獎助學金等。

黃俊森說，每年信眾贊普的供品在法會後留下來由廟方集中處理，回饋社會，廟方與市政府合作，將供品濟助弱勢團體、家庭，如果分數不夠，廟方還會補足，讓有需要的弱勢民眾都能得到。

嘉義市九華山地藏庵昨起一連4天舉辦盂蘭盆拔薦超度、長生消災法會，參與法會的蓮座超過5萬。記者李宗祐／攝影
嘉義市九華山地藏庵昨起一連4天舉辦盂蘭盆拔薦超度、長生消災法會，參與法會的蓮座超過5萬。記者李宗祐／攝影
嘉義市九華山地藏庵昨起一連4天舉辦盂蘭盆拔薦超度、長生消災法會。記者李宗祐／攝影
嘉義市九華山地藏庵昨起一連4天舉辦盂蘭盆拔薦超度、長生消災法會。記者李宗祐／攝影
信眾虔誠與法師進行祈福儀式。記者李宗祐／攝影
信眾虔誠與法師進行祈福儀式。記者李宗祐／攝影
信眾持清香與法師進行祈福儀式。記者李宗祐／攝影
信眾持清香與法師進行祈福儀式。記者李宗祐／攝影
信眾利用手機在密密麻麻的蓮座中尋找親人名字。記者李宗祐／攝影
信眾利用手機在密密麻麻的蓮座中尋找親人名字。記者李宗祐／攝影

法會 普度 疫情

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