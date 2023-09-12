嘉義地藏庵超度法會蓮座破5萬 供品做公益助弱勢

嘉義市九華山地藏庵昨起一連4天舉辦盂蘭盆拔薦超度、長生消災法會，吸引海內外數萬人參與，今年蓮座更破紀錄多達5萬1千餘個，較去年增加5千多；普度期間善心民眾把供品留下供廟方運用，地藏庵每年與市府捐助弱勢，今年一樣在普度後，分贈給弱勢族群做公益。

九華山地藏庵董事長黃俊森說，法會從地藏庵成立之初就有，這項傳統至少有3、40年歷史，開始僅少數信眾參與，人數千人，逐年增加，2003年開始以電腦數位化後，人數激增，即使疫情期間依然有增無減，地藏庵長期布施急難救助、獎助學金等。