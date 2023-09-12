雲林六輕周邊道路系統全面趕工 明年起交通可望紓解

為紓解六輕周邊交通，縣府和台塑合作增開雲二號公路，由於連結聯一號道路及雲3線重要道路的後安大橋目前拆除重建中，只搭設便橋通行，加上雲二號新闢公路，還剩一座跨越隔離水道的大橋尚未完工，致使六輕交通陷入黑暗期，村民往來深感不便，台塑和地方均加派交通導護人力，維護上下班超高流量交通，台塑和縣府也積極趕工，預定趕在明年兩橋通行，即可紓解交通黑暗期。

為改善六輕聯外道路，雲林縣府與台塑合作最近動工拆除雲3線老舊的後安大橋，將以2 億餘元拓建為4線道大橋，縣府指出，後安大橋橋齡達40年且位於轉彎路口，六輕上下班車潮相當多，橋頭轉彎經常造成交通打結，因而決定拆除重建。

後安大橋日前拆除，並在兩側施作臨時便橋單向通行，因六輕上下班數以萬計車潮，屢屢在施工橋段造成堵塞，尤其臨時橋連接雲1公路並未銜接缺口，通往六輕車輛必須短程繞道，員工及當地村民甚感不便，台塑麥寮管理部出動交通導護隊結和後安巡守隊每天駐守現場指揮交通。

六輕麥寮管理部指出，上下班雲1聯外道除調撥車道，後安兩座不同向的臨時橋，上下班時段也改採統一車向行駛，以紓解車潮。縣府工務處指出，後安大橋全力趕工，進度已有超前約7%，預定趕在明9月完工。

至於施工新闢中的雲二號公路，是連接蚊港橋往西貫穿麥寮海豐村直達六輕南門的新闢道路，全長約3公里分兩期施工，總工程費達4億餘元，目前部分道路已完工，預定明年中完工，目前台塑則也積極趕工建造連接雲2道路的隔離水道大橋。

台塑指出，跨越隔離水道的大橋全長585公尺、寬20公尺，是4線道大橋預定明年4月完工，屆時員工或運輸車輛可從雲2跨橋直接從南門進廠更加方便，同時也可紓解雲1及雲3的車流，改善六輕周邊交通。