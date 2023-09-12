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20年騎樓不平未變 南市阿公提案「路見不平把路砍平」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區公所執行公民參與計畫，以「行人友善城市」為議題，接受各方提案與討論，初選出8項提案接接受市民投票。圖／南市中西區公所提供
台南市中西區公所執行公民參與計畫，以「行人友善城市」為議題，接受各方提案與討論，初選出8項提案接接受市民投票。圖／南市中西區公所提供

台南市民20年前推嬰兒車面臨騎樓高低不平難行之苦，20年後當了阿公，推用嬰兒車推孫子時也同樣面臨騎樓難行之苦，利用區公所辦「行人友善城市願景」公民提案，提出「路見不平把路砍平」方案，希望能落實執法，重新規畫騎樓機車停車格，並建置坡道，改善騎樓地勢的高低差。

南市中西區公所今年獲文化局補助公民參與計畫，有鑑於今年4月間發生小女生通過路口遭撞死事件，以及市民普遍關心行人安全議題，特別以「行人友善城市」為議題，接受各方提案與討論。透過公民提案大會提案及討論，工作坊初選產出8個方案，今天公布。

8個方案，分別是「人車安全都重要」、「騎樓行人友善環境」、「站前圓環行人空間改造」、「路見不平把路砍平」、「騎虎難下，還路於民/騎樓整平通暢/安心漫行中西區」、「大型街廓計畫(行人徒步區)」、「加強行穿線夜間照明」、「臺南行人的香榭大道」。區長汪慶龍表示，接續將與各組提案人討論，預計10月宣傳方案內容，並邀請市民線上票選，後續提供市府相關局處做為施政參考。

其中「路見不平把路砍平」的提案人說，20年前推嬰兒車就感受到騎樓高低不平之苦，必須繞到路上與車輛爭道，再推到騎樓的問題，20年後推孫子時一樣面臨騎樓難行之苦，特別參加提案大會，與同樣關注行人議題的民眾，共同提出此方案，建議公部門要落實執法，重新規畫騎樓機車停車格，並研擬補助建置坡道，改善騎樓地勢的高低差，還行人安全空間。

汪慶龍說，也有民眾建議增設行穿線的夜間照明設施、聲音提醒裝置、增設實體人行道、改造圓環行人空間等，希望創造人車安全的生活願景。此外，更有參加者提出以「大型街廓計劃」規畫行人徒步區、打造「台南行人的香榭大道」，從提升行走的安全性，形塑發展城市觀光願景。

市長黃偉哲感謝市民利用個人時間來討論行人議題改善可行方案，提供市府團隊許多的建議，強調市府團隊將繼續盤點轄內圓環、街廓和主要路口，加速推動人本交通改革工程，逐步落實還路於民。

汪慶龍表示，「行人友善城市」議題相較以往的公民參與議題，有更高比例的年輕族群參與討論並針對騎樓、標線、人行道等提出許多改善的願景方案，公所希望藉由審議社造的公民參與機制凝聚不同年齡層民眾的共識，成為加速推動中西區行人友善、人本交通的重要能量。這8項提案將在10月展開15天的全民票選，只要年滿16歲，設籍、就業、就學或居住於台南都可以來參加投票。

台南市中西區公所執行公民參與計畫，以「行人友善城市」為議題，接受各方提案與討論，初選出8項提案接接受市民投票。圖／南市中西區公所提供
台南市中西區公所執行公民參與計畫，以「行人友善城市」為議題，接受各方提案與討論，初選出8項提案接接受市民投票。圖／南市中西區公所提供

願景 人行道 台南

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