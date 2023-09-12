暴雨重創血庫空盪盪！嘉義糕餅公會做公益 捐血送月餅

高雄捐血中心所轄的縣市嘉南、高屏、澎東地區受到日前暴雨成災影響，南部地區醫療用血缺血窘境血上加霜。嘉義市糕餅公會捐700份月餅禮盒，活動期間捐血成功即贈中秋月餅禮盒1份，捐500cc加贈文旦一箱，鼓勵民眾捐血，讓血庫更有足夠的安全庫存量。

捐血中心表示，南部地區（嘉南、高屏、澎東地區）醫療用血僅存約3天的血液庫存，但每日醫院的需求量卻需2100袋。如果不趕緊補充醫療所需的血液，南部地區的醫療血庫將會耗盡，對眾多急需輸血的病友造成極大的影響。

嘉義市糕餅商業同業公會理事長陳文興號召公會幹部與會員們，一同來籌募愛心月餅，舉辦「捐血迎中秋幫助病友團圓」活動，讓中秋佳節的血庫更有足夠的安全庫存量，來供應各大醫院的醫療用血需求。

今年物價齊漲，蛋黃酥變貴，嘉義市糕餅商業同業公會不手軟，仍相挺，送出近700份的愛心月餅禮盒要與嘉義地區的捐血民眾分享，活動期間從9月18日～22日於嘉義捐血站及垂楊捐血室，活動期間捐血成功即贈中秋月餅禮盒1份，捐500cc加贈熊優栽農業文旦一箱，急需民眾踴躍捐血響應愛心。