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嘉義縣市停班課不同調 黃敏惠臉書被灌爆

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市長黃敏惠表示，每次是否要停班課都是很難的決定，但最後大家都平安才是最重要。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，每次是否要停班課都是很難的決定，但最後大家都平安才是最重要。記者李宗祐／攝影

前天深夜豪雨，嘉義縣逾半數鄉鎮市傳出淹水災情、部分道路交通中斷，緊急宣布昨天停班停課，嘉義市未跟進，但嘉義大學和市區6所高中職自行宣布停課。網友灌爆市長黃敏惠臉書，質疑先前颱風假都稱嘉義縣市屬同個生活圈，此次卻不同調，黃敏惠說，每次是否停班課都很難決定，最後大家都平安才最重要。

以往嘉義縣市因共同生活圈關係，遇到颱風等災情，是否停班、停課訊息幾乎一致；嘉縣前天因暴雨災情嚴重，深夜緊急宣布昨停班、停課，嘉市少見沒有跟進，黃敏惠臉書被灌爆，網友問「說好的一日生活圈呢？」

不過，嘉義市區6所國立高中職，包括嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、華南商職、嘉義高商及嘉義家職，昨凌晨2時多起陸續在網站上公布停課，上午仍有學生到校，仍挨批太晚宣布，緊急宣布停課的還有嘉大。

黃敏惠說，停班停課有一定程序、考量，以往颱風來襲因縣市間有共同生活圈思維，是考量因素之一，但仍要依相關資訊作最後評估，前天依氣象資料，嘉市雨勢減緩，雨停了水就消退。至於高中職停課，學校要向國教署報告、決定，市府是被動了解，尊重學校的決定。

嘉義高商 停班停課 黃敏惠 颱風假 淹水

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