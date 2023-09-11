帶毛小孩來虎頭埤健行享免費入園 台南市府還送好禮

有「台灣第一水庫」美稱的台南新化虎頭埤風景區，致力於打造為寵物友善園區，南市觀旅局今天舉辦「2023虎頭埤水與綠－邀毛小孩一起來健行」活動宣傳記者會，市長黃偉哲邀請市民朋友帶著家中的毛小孩，趁著秋日好時光，來虎頭埤享受湖光山色。

黃偉哲說，虎頭埤一直是台南熱門景點，近年市府努力幫虎頭埤再加值，包括新建地景遊憩場、整建蟋蟀生態館，上個月也剛舉辦泳渡虎頭埤活動，陸上、水上活動都有，接下來9月24日將為毛小孩舉辦健行活動，邀請飼主帶著家中毛孩同遊虎頭埤。

黃偉哲指出，虎頭埤風景區繞一圈約4.6公里，園區內有虎月吊橋、夫妻樹、蟋蟀生態館、全齡式地景遊憩場、柳樹桂花巷、南岸步道、觀湖曲橋等，若是玩不盡興，還可以順道去中興林場、新化果菜市場、新化老街，甚至是鄰近的山上花園水道博物館走走。

觀光旅遊局表示，「2023虎頭埤水與綠 邀毛小孩一起來健行」活動網路報名將於9月11日開始，健行日為9月24日，適逢中秋節前一周假日。凡報名參加皆享1寵1車5人內免費入園，報名前20名可獲得當日免費搭乘「台灣第一艘」電動太陽能船，每組可獲得抽獎劵1張，獎品內容有虎頭埤入園劵20名、龜丹溫泉泡湯劵10名、虎頭埤童趣野餐墊10組，活動精采獎品豐富，現場更有在地市集，歡迎毛孩主人一同來參加寵物嘉年華。

報名網站：https://www.beclass.com/rid=284b2ae64eec8a2bd6e9