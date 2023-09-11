快訊

首度向災戶致歉…基泰總經理鞠躬表示「來晚了」 住戶破口罵：我家毀了

尷尬？李強「偶遇」拜登陸媒全噤聲 外媒揭原因：怎能與主子爭鋒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶毛小孩來虎頭埤健行享免費入園 台南市府還送好禮

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市觀光旅遊局9月24日將為毛小孩舉辦健行活動，邀請飼主帶著家中毛孩同遊虎頭埤。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀光旅遊局9月24日將為毛小孩舉辦健行活動，邀請飼主帶著家中毛孩同遊虎頭埤。圖／台南市觀旅局提供

有「台灣第一水庫」美稱的台南新化虎頭埤風景區，致力於打造為寵物友善園區，南市觀旅局今天舉辦「2023虎頭埤水與綠－邀毛小孩一起來健行」活動宣傳記者會，市長黃偉哲邀請市民朋友帶著家中的毛小孩，趁著秋日好時光，來虎頭埤享受湖光山色。

黃偉哲說，虎頭埤一直是台南熱門景點，近年市府努力幫虎頭埤再加值，包括新建地景遊憩場、整建蟋蟀生態館，上個月也剛舉辦泳渡虎頭埤活動，陸上、水上活動都有，接下來9月24日將為毛小孩舉辦健行活動，邀請飼主帶著家中毛孩同遊虎頭埤。

黃偉哲指出，虎頭埤風景區繞一圈約4.6公里，園區內有虎月吊橋、夫妻樹、蟋蟀生態館、全齡式地景遊憩場、柳樹桂花巷、南岸步道、觀湖曲橋等，若是玩不盡興，還可以順道去中興林場、新化果菜市場、新化老街，甚至是鄰近的山上花園水道博物館走走。

觀光旅遊局表示，「2023虎頭埤水與綠 邀毛小孩一起來健行」活動網路報名將於9月11日開始，健行日為9月24日，適逢中秋節前一周假日。凡報名參加皆享1寵1車5人內免費入園，報名前20名可獲得當日免費搭乘「台灣第一艘」電動太陽能船，每組可獲得抽獎劵1張，獎品內容有虎頭埤入園劵20名、龜丹溫泉泡湯劵10名、虎頭埤童趣野餐墊10組，活動精采獎品豐富，現場更有在地市集，歡迎毛孩主人一同來參加寵物嘉年華。

報名網站：https://www.beclass.com/rid=284b2ae64eec8a2bd6e9

虎頭埤 毛小孩 黃偉哲

延伸閱讀

影／柏油路淪為泥巴路 直擊白河山區災後地景如「明天過後」

黃偉哲到新加坡行銷台南美食 大排長龍引動味蕾

「台南品味週」今開幕 黃偉哲邀民眾周休來買台南好物

影／雨炸台南淹水爆民怨 黃偉哲說原因：小水杯接大桶水

相關新聞

嘉義豪雨淹水掀縣市恩怨 排水問題釀鴿溪寮30戶全泡水

嘉義縣水上鄉鴿溪寮與鄰近嘉市西區紅瓦里同屬南靖水系，水上居民長期質疑市區將水排到縣區，昨天再度淹水，鄉長林緗亭呼籲「嘉市...

大東夜市尚未取得許可照樣開張 南市府以人牆阻擋擺攤

台南大東夜市今天重新開張營業，下午4點開始，陸續有上百家攤商擺攤。不過市府市場處表示，9月5日雖接獲大東申請夜市設置許可...

感人的文化力！台江建庄200周年 3代不畏風雨用音樂會謝神

台南市安南區20年前迎接台江建庄180周年，舉辦公親寮社區博物館日活動，和順國中師生參與走讀，20年後迎接建庄200周年...

帶毛小孩來虎頭埤健行享免費入園 台南市府還送好禮

有「台灣第一水庫」美稱的台南新化虎頭埤風景區，致力於打造為寵物友善園區，南市觀旅局今天舉辦「2023虎頭埤水與綠－邀毛小...

台南上半年未讓行人取締3437件 強化宣導安全過馬路

響應交通部112年9月交通安全月，臺南市警察局今天在臺南監理站舉辦「無號誌路口與行人路口安全體驗」活動，不同年齡層的民眾...

嘉義豪雨釀永欽橋周邊水淹3米 23隻紅貴賓6萬隻雞全亡

嘉義昨天豪雨，災情最慘重的水上鄉82快速道中和交流道永欽橋赤蘭溪水暴漲溢堤淹1樓高，造成受困車輛官姓夫妻溺水亡，周圍的養...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦