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北港市區很少淹水昨遇雨成災 水利處分析原因對症下藥

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港市中心昨晚一場暴雨，許多街道和商店淹水。記者蔡維斌／攝影
北港市中心昨晚一場暴雨，許多街道和商店淹水。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港地區昨天傍晚雷雨交加，暴雨急炸，使得過去鮮少淹水的市中心大同路與文化路一帶積水達約20公分，水淹店家，業者趕忙舀水、搬貨，有人還取來馬達抽水，店家怨聲連連要求改善，縣府水利處認為昨晚急暴雨，舊社區水溝已難以因應，水溝太小甚至可能被人傾倒油垢阻塞，將分析調查後進行檢討改善。

昨晚北港市心急雨狂炸，許多道路積水，很快淹進店家和住戶，因雨來得快又急，有的店家來不及擋水，只能趕緊把貨品搬離或墊高，有人忙著舀水，一場大雨淹出市區排水問題，引起關注。

居民對過去很少淹水的市區，近年來卻逢雨必淹感到不解，反而郊區淹得不嚴重，店家說，過去市區除非超級豪雨否則很少淹水，但近來只要雨大一點就淹，今年已淹三、四次了，每次大水一來就得全家總動員搬東西，以免貨品受損，只好在店門加設小水門擋水，市區不像海口還得被迫做擋水門，實很無奈。

許多店家也表示，到底是市區下水道已無法因應極端氣候或有其他原因，有關單位應盡速查明設法解決，否則長此下去，生意真不知怎麼做。

雲林縣水利處長許宏博指出，北港昨晚大雨每小時64mm（公釐），不到3小時更超過100mm，一度被列一級警戒區，雨勢太大太急，以現在市區較老舊的排水系統，一時之間無法宣洩，才會出現積水，郊區除了排水陸續整治，重點區都有抽水車防備，所以淹水才沒那麼嚴重。

許宏博說，北港市區除了排水系統可能無法因應急暴雨，因市區飲食店多，過去其他鄉鎮也一樣發生排水被油垢阻塞，使原本不夠大的水溝，排水功能雪上加霜，所以將進一步調查分析後再進行檢討改善，必要時先行清淤。

北港市區昨晚一場暴雨，店家淹水，苦不堪言。記者蔡維斌／攝影
北港市區昨晚一場暴雨，店家淹水，苦不堪言。記者蔡維斌／攝影
北港市區昨晚一場暴雨，店家淹水苦不堪言，有人自設水門擋水，並緊急用馬達抽水，以免貨品泡水受損。記者蔡維斌／攝影
北港市區昨晚一場暴雨，店家淹水苦不堪言，有人自設水門擋水，並緊急用馬達抽水，以免貨品泡水受損。記者蔡維斌／攝影
北港市區昨晚一場暴雨，店家淹水苦不堪言，有人自設水門擋水，並緊急用馬達抽水，以免貨品泡水受損。記者蔡維斌／攝影
北港市區昨晚一場暴雨，店家淹水苦不堪言，有人自設水門擋水，並緊急用馬達抽水，以免貨品泡水受損。記者蔡維斌／攝影

北港 淹水 暴雨

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