快訊

雨區擴大！增至嘉市、苗栗等10縣市 恐一路下到晚上

摩洛哥2,122死強震：徒手挖掘倖存者的絕望災民

大直樓塌前44天監測就有問題？李四川：基泰昨才給資料 嚴重可吊照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣台82下淹出人命 村長喊話五河局改善南岸治水

聯合報／ 記者呂慧瑜黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣台82下今早傳出2人被淹死，縣長翁章梁（右一）中斷日本行程回台視察。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣台82下今早傳出2人被淹死，縣長翁章梁（右一）中斷日本行程回台視察。記者呂慧瑜／攝影

台82快速道路中和交流道昨晚大淹水，今早有2名年長者被發現淹死車上，附近村長抱怨逢雨必淹，赤蘭溪接八掌溪都暴漲堵水，南北岸發展不均，水來都只淹南岸，盼五河局改善治水；縣長翁章梁說，將提計畫向公路總局爭取抬高道路，初估經費需3億元。

縣長翁章梁表示，就現況82快速道路中和交流道馬路高程是一定要抬高，道路部分是要再抬高或做滯洪池，縣府將邀各單位討論。他強調，82快速道路不能因天然災害淹水而造成道路中斷，過去初估經費約需3億元，會提方案向公路總局爭取。

水上鄉長林緗亭說，台82縣快速道路中和交流道地勢較低，昨晚涵洞已被水淹滿，水滿上快速道路造成多處積水，若縣府及相關單位堅持道路要抬高，旁邊農地也都要徵收做在地滯洪，不然周圍農地也完全無法用了。

中庄村長陳武秋表示，10年前中和交流道就因易淹水抬高60公分過一次，這次赤蘭溪接八掌溪都暴漲堵水，水出不去溢堤南岸，這次淹1樓高，所以道路再抬升多高都沒有用，建議周圍農田做滯洪池及抽水站移高處，才能解決水患。

忠和村長張順興批，南北岸不均衡，嘉義市及縣和興居比較多，北堤岸治水較好，南岸的不完備，變成水來都僅單淹南邊，甚至還有沒有做的部分，日前地方反應五河局要做，單位回應指那是天然河川治理線，成這次嚴重災害缺口。

嘉義縣台82線今早傳出2長者逃生不，淹死在熄火車內，縣長翁章梁（右一）中斷日本行程回台視察。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣台82線今早傳出2長者逃生不，淹死在熄火車內，縣長翁章梁（右一）中斷日本行程回台視察。記者呂慧瑜／攝影

淹水 治水 翁章梁

延伸閱讀

嘉義縣淹水封路反應慢半拍 翁章梁：氣象預報差太多

暴雨退去嘉義縣災情頻傳 翁章梁中斷日本行程急回國

嘉義咖啡品質獲日方肯定 簽署貿易合作備忘錄

雨傘節登場！民雄大士爺祭首日九尺三吋大士爺坐鎮監普

相關新聞

嘉縣市停班課不一致臉書被灌爆 黃敏惠：每次都是很難的決定

以往嘉義縣市因共同生活圈關係遇到颱風等災情，是否停班、停課訊息幾乎一致，昨天暴雨災情嘉義縣因受創嚴重，宣布停班、停課，但...

豪雨稍歇嘉市積淹水點即消 仍有3處待改善

昨天豪雨嘉義市府統計積淹水地點共計41處，昨晚雨勢稍歇後已消退；其中北港路交流道、東義路及吳鳳南路166巷等3處退水較慢...

嘉義豪雨致災 縣府統計：38處淹水10路封閉3校毀損

嘉義縣昨天豪雨致災，逾半數鄉鎮市發生淹水災情、土石崩落，部分山區道路暫時封閉，縣長翁章梁今天中斷行程回台，立即召開災害應...

嘉義縣台82下淹出人命 村長喊話五河局改善南岸治水

台82快速道路中和交流道昨晚大淹水，今早有2名年長者被發現淹死車上，附近村長抱怨逢雨必淹，赤蘭溪接八掌溪都暴漲堵水，南北...

全運會服裝、獎座亮相 大師鄧廉懷操刀展現力與美

全國運動會將於10月21日至26日在台南市舉行，南市府今舉辦全運會服裝、獎座、獎牌發布記者會，融入了在地色彩的服裝設計，...

台南孔廟執行長海選風波未了 市府：深耕在地走向國際

南市文化局以海選方式從17名人選中，選出石牧民為孔廟文化基金會執行長，市議會國民黨團質疑石牧民在文化、教育、孔孟之學的能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦