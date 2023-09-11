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嘉義縣台82下淹出人命 村長喊話五河局改善南岸治水
台82快速道路中和交流道昨晚大淹水，今早有2名年長者被發現淹死車上，附近村長抱怨逢雨必淹，赤蘭溪接八掌溪都暴漲堵水，南北岸發展不均，水來都只淹南岸，盼五河局改善治水；縣長翁章梁說，將提計畫向公路總局爭取抬高道路，初估經費需3億元。
縣長翁章梁表示，就現況82快速道路中和交流道馬路高程是一定要抬高，道路部分是要再抬高或做滯洪池，縣府將邀各單位討論。他強調，82快速道路不能因天然災害淹水而造成道路中斷，過去初估經費約需3億元，會提方案向公路總局爭取。
水上鄉長林緗亭說，台82縣快速道路中和交流道地勢較低，昨晚涵洞已被水淹滿，水滿上快速道路造成多處積水，若縣府及相關單位堅持道路要抬高，旁邊農地也都要徵收做在地滯洪，不然周圍農地也完全無法用了。
中庄村長陳武秋表示，10年前中和交流道就因易淹水抬高60公分過一次，這次赤蘭溪接八掌溪都暴漲堵水，水出不去溢堤南岸，這次淹1樓高，所以道路再抬升多高都沒有用，建議周圍農田做滯洪池及抽水站移高處，才能解決水患。
忠和村長張順興批，南北岸不均衡，嘉義市及縣和興居比較多，北堤岸治水較好，南岸的不完備，變成水來都僅單淹南邊，甚至還有沒有做的部分，日前地方反應五河局要做，單位回應指那是天然河川治理線，成這次嚴重災害缺口。
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