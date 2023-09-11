嘉義縣台82下淹出人命 村長喊話五河局改善南岸治水

台82快速道路中和交流道昨晚大淹水，今早有2名年長者被發現淹死車上，附近村長抱怨逢雨必淹，赤蘭溪接八掌溪都暴漲堵水，南北岸發展不均，水來都只淹南岸，盼五河局改善治水；縣長翁章梁說，將提計畫向公路總局爭取抬高道路，初估經費需3億元。

縣長翁章梁表示，就現況82快速道路中和交流道馬路高程是一定要抬高，道路部分是要再抬高或做滯洪池，縣府將邀各單位討論。他強調，82快速道路不能因天然災害淹水而造成道路中斷，過去初估經費約需3億元，會提方案向公路總局爭取。

水上鄉長林緗亭說，台82縣快速道路中和交流道地勢較低，昨晚涵洞已被水淹滿，水滿上快速道路造成多處積水，若縣府及相關單位堅持道路要抬高，旁邊農地也都要徵收做在地滯洪，不然周圍農地也完全無法用了。

中庄村長陳武秋表示，10年前中和交流道就因易淹水抬高60公分過一次，這次赤蘭溪接八掌溪都暴漲堵水，水出不去溢堤南岸，這次淹1樓高，所以道路再抬升多高都沒有用，建議周圍農田做滯洪池及抽水站移高處，才能解決水患。