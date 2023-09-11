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嘉義縣淹水封路反應慢半拍 翁章梁：氣象預報差太多

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣淹水封路反應慢半拍，翁章梁指氣象預報差太多，當下應變不及。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣淹水封路反應慢半拍，翁章梁指氣象預報差太多，當下應變不及。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣昨天豪雨致災，台82線下淹水汪洋一片，有許多不知情民眾下中和交流道，涉水前進多車受困，拉封鎖線到通報受困僅3分鐘，議員質疑縣府反應慢半拍。嘉義縣長翁章梁說，預報雨量只有70毫米，實際超過200毫米導致應變不急，將研議提高警示效率。

翁章梁表示，收到氣象預報只有70毫米雨量，但昨天許多地方3小時累積雨量超過200毫米，中埔鄉更高達289毫米，雨勢快到反應來不及，當晚水淹過馬路時，由警察局到場戒備管制，未來將研議提高效率，讓警示效果即時出現。

翁章梁說明，嘉義縣10處道路中斷，目前已搶通7處，其餘都還在搶通中；另有38個村落淹水，目前都已排除。因超過半數鄉鎮傳出淹水災情，也有土石崩落道路中斷等問題，昨晚開會討論後，決定今天停班停課，助災民清理復原。

翁章梁強調，昨天嘉義縣市都有豪雨發生，嘉義市水退就是退了，但嘉義縣村落、山區道路多，排水、復原較困難，將努力在今天搶通道路，讓明天正常恢復上班上課。昨晚接獲各局處反映災情，立即召開線上會議，也中斷日本行程搭乘今早6點多飛機回台。

嘉義縣淹水封路反應慢半拍，翁章梁指氣象預報差太多，當下應變不及。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣淹水封路反應慢半拍，翁章梁指氣象預報差太多，當下應變不及。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 翁章梁 雨量

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