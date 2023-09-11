嘉義縣淹水封路反應慢半拍 翁章梁：氣象預報差太多

嘉義縣昨天豪雨致災，台82線下淹水汪洋一片，有許多不知情民眾下中和交流道，涉水前進多車受困，拉封鎖線到通報受困僅3分鐘，議員質疑縣府反應慢半拍。嘉義縣長翁章梁說，預報雨量只有70毫米，實際超過200毫米導致應變不急，將研議提高警示效率。

翁章梁表示，收到氣象預報只有70毫米雨量，但昨天許多地方3小時累積雨量超過200毫米，中埔鄉更高達289毫米，雨勢快到反應來不及，當晚水淹過馬路時，由警察局到場戒備管制，未來將研議提高效率，讓警示效果即時出現。

翁章梁說明，嘉義縣10處道路中斷，目前已搶通7處，其餘都還在搶通中；另有38個村落淹水，目前都已排除。因超過半數鄉鎮傳出淹水災情，也有土石崩落道路中斷等問題，昨晚開會討論後，決定今天停班停課，助災民清理復原。