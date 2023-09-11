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豪雨重創嘉義山區 阿里山森鐵2處鐵軌遭土石掩埋12日停駛
豪雨淹嘉義縣市，阿里山林鐵本線嘉義至十字路22K及35K等2處路段邊坡土石滑落，鐵軌慘遭泥濘掩埋，林鐵及文資處今出動機具人員搶救，預計下午清除完畢；林鐵及文資處副處長周恆凱表示，為安全明日列車仍持續停駛，待試運轉確認路線安全後，預計9月13日復駛。
周恆凱表示，豪雨造成阿里山林鐵22K及35K共2處路段遭邊坡土石滑落，預計今下午完成清理作業後天復駛；另阿里山國家森林遊樂區明開園，園內祝山、沼平、神木等3條支線，經巡檢路線確認安全，明正常營運。
林鐵文資處表示，受影響已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全省IBON辦理全額退票。
嘉縣政府提醒，這次豪大雨重創山區道路，目前仍大小落石不斷，民眾非必要，請勿冒險上山，各災區全力出動大小機具搶通中。
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