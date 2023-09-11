豪雨重創嘉義山區 阿里山森鐵2處鐵軌遭土石掩埋12日停駛

豪雨淹嘉義縣市，阿里山林鐵本線嘉義至十字路22K及35K等2處路段邊坡土石滑落，鐵軌慘遭泥濘掩埋，林鐵及文資處今出動機具人員搶救，預計下午清除完畢；林鐵及文資處副處長周恆凱表示，為安全明日列車仍持續停駛，待試運轉確認路線安全後，預計9月13日復駛。

周恆凱表示，豪雨造成阿里山林鐵22K及35K共2處路段遭邊坡土石滑落，預計今下午完成清理作業後天復駛；另阿里山國家森林遊樂區明開園，園內祝山、沼平、神木等3條支線，經巡檢路線確認安全，明正常營運。

林鐵文資處表示，受影響已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全省IBON辦理全額退票。