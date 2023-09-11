嘉縣市停班課不一致臉書被灌爆 黃敏惠：每次都是很難的決定

以往嘉義縣市因共同生活圈關係遇到颱風等災情，是否停班、停課訊息幾乎一致，昨天暴雨災情嘉義縣因受創嚴重，宣布停班、停課，但嘉義市沒有傳出重大災情，沒有跟進，市長黃敏惠臉書因此被灌爆，網友問「說好的一日生活圈呢？」、「嘉義縣市乾脆合併好了」、還有狂打「放假」發洩不滿；黃敏惠表示，每次是否要停班課都是很難的決定，但最後大家都平安才是最重要。

市長黃敏惠表示，停班停課都有一定程序、考量，以往颱風來襲因此縣市間有個共同生活圈的思維，這是考量因素之一，但是仍要依據相關資訊作最後的評估，昨天依據中央提供的氣象資料，雨勢在昨晚就可以慢慢停了，嘉義市雨勢減緩、停了，水就消退了，很快能夠整理。至於高中職停課與否，依過去經驗要有更多的考量，學校要向國教署報告、決定，市府是被動了解，尊重學校的決定。

黃敏惠表示，雲嘉南是個生活圈，是否停班停課相互間都有個聯繫機制，經由這次經驗也希望以後遇到類似狀況國教署能和市府聯繫；每次是否要停班課都是很難的決定，但最後大家都平安才是最重要。昨天雨勢不斷，各局處都密切注意天候狀況，時雨量曾高達89mm，水量來得太快、太大，極端氣候連氣象局也無法及時告知實際雨量，所以要做最好的因應和準備。合併不是重點，重要的是縣市要合作。

嘉義縣市這次停班停課不同調，市長黃敏惠臉書被灌爆。圖／取自黃敏惠臉書

嘉義縣市這次停班停課不同調，市長黃敏惠臉書被灌爆，網友問「說好的一日生活圈呢？」。圖／取自黃敏惠臉書