柏油路淪為泥巴路 直擊白河山區災後地景如「明天過後」

台南市白河山區昨深夜暴雨狂炸，崎內里山區低窪處傳出一度水淹2公尺深，大水過後滿目瘡痍，崎內里甘宅部落對外唯一柏油路淪為泥巴路，猶如電影明天過後，災民邊們清理家園，更有人紅著眼眶，忍不住悲從中來。

白河崎內里昨夜由公所及警消平安急撤40人，市長黃偉哲前往新加坡行銷文旦，今晨回台一早變更行程，直奔白河虎山小站了解災民安置情形，白河區虎山小站設置收容中心，12名災民，昨晚11點陸續轉安置於虎山小站，另外28人自行依親，12人中大都陸續返家，還有2名80多歲婦人及老翁在現場，婦人向黃哭訴農田遭大水沖毀，未來日子不知道怎麼活？黃偉哲等人頻頻安撫情緒。

黃偉哲等人也聽取水利署第五河川局簡報，淹水癥結主因還是瞬間雨勢過大地方排水難負荷，同時當地上游頭前溪整治尚未治理及鹿寮水庫滿庫溢流也是因素，立委賴惠員等人也指，台糖公司應該要加強鹿寮水庫管理與地方聯繫。

隨後在崎內里林志鴻等人帶領，黃偉哲一行人深入這次淹水最嚴重的崎內里甘宅部落，對外唯一通路原是柏油路面，現場已初步清理，厚高逾50公分「泥巴路」，僅能勉強通行，還有遭淹沒的白色轎車車頂覆蓋黃泥巴，林志鴻說昨晚7至9點雨勢最大，瞬間積水達2公尺高，附近10多戶平房全部泡水，今上午黃偉哲勘查現場，住家們忙清理家當，更有人紅著眼眶說拜託市長救命，黃臉色凝重傾聽，指示公所及市府水利局協助，也感謝附近陸軍南測中心弟兄們幫忙清運馬路。

黃偉哲看到眼前居民家園慘況，也有感而發說，（水患）發生在哪裡都會很危險，希望治水之後不要打口水戰，不要分南、北；他說台北防洪標準是200年，這裡（白河）才25年，基本上更危險，這次要謝謝消防隊員、公所、警方、包商攜手合作，感謝他們的辛苦付出。