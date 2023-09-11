嘉義豪雨成災縣市放假不同調 市區縣農會、公車處尷尬跟進放假

嘉義豪雨成災，縣府昨晚以災區範圍大，宣布停班停課，嘉義市府未如上次颱風來襲，基於共同生活圈跟進放假，照常上班上課，市轄高中職決定停課不停班，嘉大放假；處境最尷尬是在嘉義市區的縣農會、縣公車處，決定放假，縣公車停駛。

縣農會總幹事黃貞瑜說，嘉義縣、市停班停課不同調，最尷尬的莫過於位在嘉義市的縣農會，農會會有3分之1的同仁住在市區，農會業務大部份都是連接著有停班的鄉鎮農會，為了同仁的安全也顧及公平性，他決定嘉義縣農會自行停班1天。

同樣位在嘉義市區的縣公車處長楊志雄說，縣府昨晚宣布今天停班停課，公車處也跟進停班，公車停駛，嘉義市區公車現由國光客運電動公車營運未停駛，縣公車停駛，還有電動公車可搭乘。

依天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點，天然災害發生時（後），有下列情形之一者，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分：(一)勞工工作所在地經轄區首長依「天然災害停止辦公及上課作業辦法」規定通報停止辦公，勞工因而未出勤時。

(二)勞工工作所在地未經轄區首長依作業辦法規定通報停止辦公，惟勞工確因颱風、洪水、地震等因素阻塞交通致延遲到工或未能出勤時。