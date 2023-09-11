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嘉義縣市停班課不同調…黃敏惠臉書被灌爆 高中職家長罵太晚宣布

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣市這次停班停課不同調，市長黃敏惠臉書被灌爆。圖／取自黃敏惠臉書
嘉義縣市這次停班停課不同調，市長黃敏惠臉書被灌爆。圖／取自黃敏惠臉書

以往嘉義縣市因共同生活圈關係遇到颱風等災情，是否停班、停課訊息幾乎一致，但是昨天暴雨災情嘉義縣因受創嚴重，宣布停班、停課，但嘉義市沒有傳出重大災情，少見沒有跟進，嘉義市長黃敏惠臉書因此被灌爆，網友問「說好的一日生活圈呢？」、還有狂打「放假」發洩不滿；而嘉義市國立高中職今天停課，也被家長罵太晚宣布。

嘉義縣昨天深夜11點多宣布今天停止上班上課，因為縣市共同生活圈關係，許多市民關切嘉義市是否也跟進，但市府宣布正常上班、上課，接著高中職又宣布停課不停班，這結果令憤怒網友灌爆黃敏惠的臉書。

網友表示，「我有看錯嗎？嘉義市高中職停課是哪招？一樣的路，對高中職學生來講較危險？對國中小學生來講就比較安全？年紀愈小、愈安全？」、「說好的共同生活圈呢」、「上禮拜共同生活圈 這禮拜出門帶游泳圈」、「嘉義沒在下這麼大的雨的，發生了共同生活圈突然沒了」。

對於高中職太晚發布訊息，網友也是一片罵聲，「為什麼凌晨1點才公布停課？一大早起趕著上班上課，誰一起床就滑手機看新聞？」

嘉義女中校長蔡枳松表示，嘉義縣政府深夜發布停班停課訊息，因嘉義縣災情嚴重而嘉義市沒有傳重大災情，市府發布正常上班課，縣市不同調令校長們討論要如何因應這狀況，因為約有5、6成高中職學生來自嘉義縣，如果嘉義縣停課，卻還繼續上課，會造成一半上課一半停課，臨時要用線上教學也有困難，後來決定為了學生安全停課，對於造成學生家長不便，深感抱歉。

嘉義縣市這次停班停課不同調，市長黃敏惠臉書被灌爆，網友問「說好的一日生活圈呢？」。圖／取自黃敏惠臉書
嘉義縣市這次停班停課不同調，市長黃敏惠臉書被灌爆，網友問「說好的一日生活圈呢？」。圖／取自黃敏惠臉書

嘉義縣市這次停班停課不同調，市長黃敏惠臉書被灌爆，有網友狂打「放假」發洩不滿。圖／取自黃敏惠臉書
嘉義縣市這次停班停課不同調，市長黃敏惠臉書被灌爆，有網友狂打「放假」發洩不滿。圖／取自黃敏惠臉書

嘉義 停班停課 黃敏惠

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