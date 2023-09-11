白河山區昨夜暴雨狂炸 台南今早大太陽「恍如隔世」
台南市白河山區昨深夜暴雨狂炸，崎內里山區低窪處傳出一度水淹2公尺深，台南市消防局漏夜緊急調派人力，救出40人平安脫困，今凌晨起積水退去，台南今早還出現大太陽，讓居民直呼好不真實，恍如隔世。
白河山區昨傍晚暴雨狂炸，崎內里鹿寮3小時降下逾160毫米，且頭前溪水位暴漲，陸續傳出民眾受困情勢危急。
台南市消防局緊急調派人力，調派第一大隊出動等6分隊16車7救生艇38人挺進現場，消防隊員挺進淹水最嚴重的崎內里甘宅部落等地，也有多戶人家首創，還有不少人爬到屋頂待救，最深處水淹近2公尺，還有筍子工廠淹水50公分，深夜近11點先後驚險撤離9户1車40人，人員幸運全部平安。
白河警分局及白河區公所也協助災民安置，立委賴惠員、市議員王宣貿等人協助，白河區公所在崎內里崎內國小設置前進指揮所，白河區虎山小站設置收容中心，12名災民昨晚11點陸續轉安置於虎山小站，另外28人自行依親，警方也加強安全巡守。
「真的差一點，愈想愈恐怖。」12名災民今早仍驚魂未定，有災民向公所及警員說，突然間大水就竄升，不到半小時已受困，感覺生死一瞬間，還好躲在屋頂待救，消防隊員及時趕到，再晚1小時，感覺真的會被大水沖走。
台南這一波大雨，今凌晨雨勢停歇，一早又恢復大太陽，消防局表示，今早白河山區積水已退，進一步清查人員平安，農業局表示，山區最重要的龍眼、芒果等作物，日前都已收成，詳細農損會再查估。
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