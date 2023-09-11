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台南近百棟海砂屋「爛尾」豎立40年 居民怒指阻礙地方發展

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區安富里近百棟透天海砂屋，幾乎無人居住，許多都殘破不堪，影響景觀及社區發展。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區安富里近百棟透天海砂屋，幾乎無人居住，許多都殘破不堪，影響景觀及社區發展。記者鄭惠仁／攝影

安南區安富里近百棟海砂屋透天厝是拖了40多年的爛尾樓，當年因產權糾紛建商還未興建完成即放鴿子，地主又以未過戶屋主的土地抵扣遺產稅，土地收歸國有，成為難以解決的問題，有的已坍塌，安南區登革熱疫情嚴重，海砂屋孳生病蚊成為防疫死角，附近居民要求拆除，維護環境衛生及避免影響地方發展。

工務局副局長王建雄表示，已和起造人對上話，要求盡快做安全鑑定，看結果如何在做進一步處理，若為危險建築，將依法要求拆除。

台南市登革熱疫情隨著新增病例的大幅增加，更趨嚴峻，安南區近1個月來感染人數明顯上升，查出郡安路5段安富里近百棟沒人住且已破損或坍塌不堪的海砂屋是病媒蚊孳生死角，強力介入清除髒亂及噴藥，也引起市府的重視，謀求改善與解決。

附近住戶說，這些海砂屋於民國67年起陸續興建，但興建中建商與地主發生糾紛，建商「放管」一走了之，由於房屋還沒蓋好，尚未交屋，致產權不清。後來地主因父親過世，繼承大筆遺產，以土地抵押3億餘元的遺產稅，致部分土地歸國有。後來法院強制分割，郡安路5段52弄以南部分土地為國產署所有，以北為地主所有，由於現有海砂屋都位於國產署土地上，屋主僅有地上物所有權，必須繳納租金，但也因房屋只蓋一半，幾乎都無人居住。

目前住在土地屬國產署的住戶說，除了當時花了近百萬元買屋，後來發生產權糾紛，他們花了快200萬整建，才住下來。另住在非國產署土地的張姓住戶表示，買房子花了96萬，後來出問題，土地一直是地主的，直到3年多前法院強制分割後，每坪土地以13萬元買下，又花了300多萬元，被剝了好幾層皮。

安富里長翁健倫說，因國產署礙於法令無法賣地，屋主只有房屋使用權，也曾向監察院陳情但仍未解決，由於近幾年安南區發展快速，人口又大幅增加，此地接近鬧區，居民都希望政府能協助解決，除能照顧屋主權益也有利地方發展。建議讓建商、地主、屋主溝通，協商重建，解決問題。

市議員邱昭勝說，這些海砂屋破破爛爛的，因沒人居住，除了藏汙納垢，也影響景觀，社區更發展不起來，市府應協助解決糾紛，並透過適宜手段讓社區改頭換面。

台南市安南區安富里近百棟透天海砂屋，幾乎無人居住，許多都殘破不堪，影響景觀及社區發展。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區安富里近百棟透天海砂屋，幾乎無人居住，許多都殘破不堪，影響景觀及社區發展。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區安富里近百棟透天海砂屋，幾乎無人居住，許多都殘破不堪，影響景觀及社區發展。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區安富里近百棟透天海砂屋，幾乎無人居住，許多都殘破不堪，影響景觀及社區發展。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區安富里近百棟透天海砂屋，幾乎無人居住，許多都殘破不堪，影響景觀及社區發展。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區安富里近百棟透天海砂屋，幾乎無人居住，許多都殘破不堪，影響景觀及社區發展。記者鄭惠仁／攝影

海砂屋 國產署

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