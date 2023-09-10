影／大雨狂炸 南市消防局深夜挺進白河山區救出40人
台南白河山區11日傍晚暴雨狂炸，頭前溪水位暴漲，偏遠崎內山區一度水淹近2米，傳出民眾受困情勢危急，南市消防局緊急調派人力，救出撤離9户1車40人，人員全部平安，居民如驚弓之鳥，餘悸猶存。
消防局晚間7點24分緊急調派第一大隊出動等6分隊16車7救生艇38人趕往，消防隊員挺進淹水最嚴重的崎內里甘宅部落等地，有多戶人家受困，還有不少人爬到屋頂待救，最深處水淹近2公尺，還有筍子工廠淹水50公分。
消防隊員相互支援下，逐一協助受困民眾脫困，還有多名行動不便長者或婦人由消防隊員背著脫險，總計救出撤離9户1車40人，其中21人暫時安置在白河虎山小站。
晚間11點大雨漸歇，積水漸退，消防隊員見情勢穩定，深夜11點半陸續撤離。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言