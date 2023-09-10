入夜大雨狂炸 台南市白河山區淹水最深近2米傳20人受困

入夜台南多處大雨狂炸，其中白河山區崎內里有2處淹水嚴重，傳出最深近2公尺，約有20人受困，目前人員驚魂未定暫時平安，消防隊員也趕往救援。

包括南市佳里、七股、西港、學甲、將軍、北門及白河、東山、鹽水、新營、官田、麻豆、永康傍晚起陸續有強降雨，其中白河鹿寮3小時降雨達163毫米，穿出山區多處淹水，晚間白河區慈明橋、河東堤防道路、頭前溪橋及甘宅橋已封鎖禁止通行，目前水利局、警察局已全面戒備中。

台南市消防局也獲報，晚上7點25分接獲白河區崎內里有筍子工廠淹水50公分，消防局派遣白河等分隊前往車前往共計3車1艇7人趕至。

另外，在崎內里甘宅25之1號、25之2號共12人於屋頂待救，25之18號救出兩人，甘宅25號已撤出6大3小民眾。目前統計兩處受困點約20人受困，24-3號2位民眾目前水位2米高。