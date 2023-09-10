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入夜大雨狂炸台南 白河山區淹水最深近2米傳20人受困

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嘉義豪大雨淹水一級警戒 永欽橋多輛車滅頂救出12人

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入夜大雨狂炸 台南市白河山區淹水最深近2米傳20人受困

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
入夜大雨狂炸， 白河山區多處傳出淹水，消防人員趕往協助脫困。圖 ／民眾提供
入夜大雨狂炸， 白河山區多處傳出淹水，消防人員趕往協助脫困。圖 ／民眾提供

入夜台南多處大雨狂炸，其中白河山區崎內里有2處淹水嚴重，傳出最深近2公尺，約有20人受困，目前人員驚魂未定暫時平安，消防隊員也趕往救援。

包括南市佳里、七股、西港、學甲、將軍、北門及白河、東山、鹽水、新營、官田、麻豆、永康傍晚起陸續有強降雨，其中白河鹿寮3小時降雨達163毫米，穿出山區多處淹水，晚間白河區慈明橋、河東堤防道路、頭前溪橋及甘宅橋已封鎖禁止通行，目前水利局、警察局已全面戒備中。

台南市消防局也獲報，晚上7點25分接獲白河區崎內里有筍子工廠淹水50公分，消防局派遣白河等分隊前往車前往共計3車1艇7人趕至。

另外，在崎內里甘宅25之1號、25之2號共12人於屋頂待救，25之18號救出兩人，甘宅25號已撤出6大3小民眾。目前統計兩處受困點約20人受困，24-3號2位民眾目前水位2米高。

另外白河區172乙線3.3k處山壁大面積土石崩落，現場雙向管制中。

入夜大雨狂炸， 白河山區多處傳出淹水，多人受困消防隊員趕至。圖 ／民眾提供
入夜大雨狂炸， 白河山區多處傳出淹水，多人受困消防隊員趕至。圖 ／民眾提供
台南市道172線白河、中埔交界往中埔方向約1.5公里處有電線桿倒塌。圖 ／民眾提供
台南市道172線白河、中埔交界往中埔方向約1.5公里處有電線桿倒塌。圖 ／民眾提供
南市白河165線頭前溪橋善主公段溪水暴漲封橋。圖 ／民眾提供
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白河 淹水 台南

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