雨炸雲林北港市中心 店家怨:逢雨淹水已成日常

雲林縣北港地區今天下午約5點突然雷電交加，暴雨急炸，許多人來不及避雨，位於市區中心的大同路與文化路周圍因宣洩水不及，最高達積水達18公分，大水淹進許多店家，有雜貨店業者趕緊搭起水閘門，取來馬達緊急抽水，但雨勢來得太急，還是難抵洪水入侵，許多店家怨聲連連，逢雨必淹已成北港的日常。

盡管雷雨加閃電，雷聲巨響，相當嚇人，但街上攤販小吃仍有不少冒著雷雨涉水買晚餐。民眾說，雷雨再大總要顧腹肚，一家人等著他買飯回家，家裡淹水總不能再挨餓。

許多家戶因雨太急進水，忙著用臉盆舀水，居民說，過去北港市中心很少淹水，但近年來卻大雨必淹，到底是下水道已數舊無法因應極端氣候的暴雨，或是有其他原因，有關單位應盡快查明及早修繕防範，否則長此下去，生意真不知怎麼做。