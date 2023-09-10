北港朝天宮董監事會選舉 22人登記今天抽籤 10月投票

雲林縣北港朝天宮定於今年10月1日投票選出第11屆新董監事會，經辦理投票人登記後，統計總人數為5216人，同時22名登記的參選人今天完成抽籤，爭取連任的現任董事長蔡咏鍀抽中22號，因下屆有10名年輕新秀參選，候選人今起展開拉票，帶動選情增溫。

北港朝天宮董監事會4年1任，本屆（第10屆）應於110年改選，因疫情等因素延至今年改選，預定10月1月在鎮區15里投票所進行投票，將選出董事19人（候補5人）、監事5人（候補2人）。

依朝天宮組織章程選罷法規定，除設籍北港鎮區內15里的中央地方各級民意代表、里鄰長、轎班、陣頭、鋪戶代表等具投票權，北港鎮區內15里設籍滿3年，年滿25歲的戶長也具投票權，朝天宮最近完成投票人登記造冊，共5216人具投票權。

第11屆董監事會董事共22人參選，監事8人參選，今天上午完成抽籤，將爭取連任的董事長蔡咏鍀抽中22號，1號籤王則由現任董事蔡連財抽中，廟方也馬上將抽籤號次公告，同時這場被喻為不亞於北港鎮長選舉的朝天宮選舉正式登場，所有候選人開始動員拜票，街頭可見選舉布條，選況升溫。

現任19名董事中，有12人角逐連任，7人未參選，其中或因年事高退休，或改派子女出馬代征，因此，下屆選舉新面孔將比往年多。監事的選情也不遑多讓，除現任5人拼連任，另有3名新人參戰，其中現任董事陳富森換跑道改選監事。廟務人員指出，依往年投票率，今年當選最低門檻估計應落在160票到180票之間。