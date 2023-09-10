聽新聞
test
0:00 / 0:00

交趾陶宗師葉王 12作品展雲林

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣邀請當代交趾陶大師吳榮與台南學甲慈濟宮出借國寶葉王作品舉辦「天與地的交會-國寶葉王VS當代吳榮」特展，昨天開幕，圖為吳榮作品。記者陳雅玲／攝影
雲林縣邀請當代交趾陶大師吳榮與台南學甲慈濟宮出借國寶葉王作品舉辦「天與地的交會-國寶葉王VS當代吳榮」特展，昨天開幕，圖為吳榮作品。記者陳雅玲／攝影

國內交趾陶一代宗師葉王及第4代傳人吳榮的作品首次在雲林公開展覽，昨午開幕吸引許多民眾及藝術家慕名而來。雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，這次展出70多件作品，是文觀處展覽館展出作品價值最高的一次展覽，借展的台南慈濟宮及保全壓力很大，歡迎民眾在9月20日前把握機會欣賞交趾陶藝術之美。

交趾陶在數百年來是廟宇中最重要的藝術裝置，葉王被喻為台灣交趾第一人，又以台南學甲慈濟宮最多，民國69年葉王在慈濟宮作品被連夜偷走56件，直至民國92年才被震旦文教基金會輾轉從海外收購回台，並無償歸懷給慈濟宮，廟方為此設置文物館，典藏二百多件葉王作品，已有6件作品被指定為國寶

這次慈濟宮借出12件葉王作品到雲林展出，為此投保6家保險公司，包含「七賢過關」、「殷郊歧山受犁鋤」等系列作品，其中6件為當年失而復得作品，慈濟宮副董事長陳俊男說，這次廟方也派員到雲林協助導覽解說，讓民眾更了解葉王。

當代藝術家吳榮是葉王的第四代傳人，30歲時就獲得文建會所頒「民族工藝獎」殊榮，作品在海內外都有許多藝術家收藏，這次共展出他不同階段創作60件作品。

吳榮說，交趾陶為台灣獨特的藝術，早年以水釉為主，後來葉王加以創新改良，除以礦石磨粉發明的寶石釉，創造出台灣獨有的釉料系統，如胭脂紅、翡翠綠。這次策展從早期葉王到當代，讓大家一覽交趾陶發展。

慈濟 交趾陶 雲林 藝術家 保全 文物 國寶 陶藝

延伸閱讀

投保6家保險公司 國寶葉王作品首度出借12件作品展出

雲林古蹟日要開復古趴 帶民眾重返群星會年代

隆興閣掌門人廖昭堂獲客家貢獻獎最高榮譽 粉絲比他還開心

雲林縣編修20鄉鎮志 把全國最後1塊縣市志拼圖補滿

相關新聞

南市漁電共生工程挖到私人地 補償金僅10元

台南市首座漁電共生共同升壓站，去年在學甲區動土，除支援漁電共生光電外，還有超過100MW可供其他光電案案場使用，近期卻傳...

拖延18年 嘉市府北棟大樓將招標

行政院核定嘉市府北棟大樓興建補助20多億元，拖延逾18年未動工，去年遭監院糾正，嘉市審計室也要求改善；市府工務處啟動興建...

台南二仁溪、鹽水溪 汙染不減反增

台南市近3年二仁溪、鹽水溪嚴重汙染河段不增反減，除生活廢水，還有畜牧、工業廢水，環保局表示，除汙染造成外，與雨量減少致河...

交趾陶宗師葉王 12作品展雲林

國內交趾陶一代宗師葉王及第4代傳人吳榮的作品首次在雲林公開展覽，昨午開幕吸引許多民眾及藝術家慕名而來。雲林縣文化觀光處長...

台南愛心總鋪師再度榮獲必比登推介 說思慕魚煮五柳枝

愛心總鋪師蔡瑞成在台南市安南區經營的「東香台菜海味料理」，今年再度榮獲必比登推介店家，區長魏文貴今天代表市長黃偉哲前往張...

台南遊艇生活節雨中登場 免費坐遊艇體驗海洋魅力

台南市政府推廣遊艇觀光，首度舉辦「2023台南國際遊艇生活節」，今、明兩日於亞果台南安平遊艇碼頭登場。活動內容精彩豐富，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦