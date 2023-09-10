交趾陶宗師葉王 12作品展雲林

國內交趾陶一代宗師葉王及第4代傳人吳榮的作品首次在雲林公開展覽，昨午開幕吸引許多民眾及藝術家慕名而來。雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，這次展出70多件作品，是文觀處展覽館展出作品價值最高的一次展覽，借展的台南慈濟宮及保全壓力很大，歡迎民眾在9月20日前把握機會欣賞交趾陶藝術之美。

交趾陶在數百年來是廟宇中最重要的藝術裝置，葉王被喻為台灣交趾第一人，又以台南學甲慈濟宮最多，民國69年葉王在慈濟宮作品被連夜偷走56件，直至民國92年才被震旦文教基金會輾轉從海外收購回台，並無償歸懷給慈濟宮，廟方為此設置文物館，典藏二百多件葉王作品，已有6件作品被指定為國寶。

這次慈濟宮借出12件葉王作品到雲林展出，為此投保6家保險公司，包含「七賢過關」、「殷郊歧山受犁鋤」等系列作品，其中6件為當年失而復得作品，慈濟宮副董事長陳俊男說，這次廟方也派員到雲林協助導覽解說，讓民眾更了解葉王。

當代藝術家吳榮是葉王的第四代傳人，30歲時就獲得文建會所頒「民族工藝獎」殊榮，作品在海內外都有許多藝術家收藏，這次共展出他不同階段創作60件作品。

吳榮說，交趾陶為台灣獨特的藝術，早年以水釉為主，後來葉王加以創新改良，除以礦石磨粉發明的寶石釉，創造出台灣獨有的釉料系統，如胭脂紅、翡翠綠。這次策展從早期葉王到當代，讓大家一覽交趾陶發展。