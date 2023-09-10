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台南二仁溪、鹽水溪 汙染不減反增

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市二仁溪近年嚴重汙染河段不減反增，有大量有毒廢棄電子零件未處理。記者鄭惠仁／攝影
台南市二仁溪近年嚴重汙染河段不減反增，有大量有毒廢棄電子零件未處理。記者鄭惠仁／攝影

台南市近3年二仁溪、鹽水溪嚴重汙染河段不增反減，除生活廢水，還有畜牧、工業廢水，環保局表示，除汙染造成外，與雨量減少致河川基本流量不夠也有關係，氨氮是目前較難處理汙染物，環保署明年加嚴，由每公升150毫克提高標準到120毫克，南市規畫訂出更嚴標準，有效改善河川汙染水利局說會加強水質淨化場曝氣量提升溶氧。

台南社大環境小組召集人黃煥彰說，日本等歐美國家整治河川都是先採3級處理，然後放流，再透過礫間、人工濕地處理，國內反其道而行，以致效果有限，希望補強。環境部資料顯示，二仁溪、鹽水溪2019到2021年重度汙染河段不增反減，其中鹽水溪重度汙染原不到10%，2021年上升到13.8%，去年再增到14.4%；二仁溪2019年嚴重汙染河段不到20%，2020年超過20%，2021年來到33.7%，雖然去年降到30.9%，但大量有毒電子廢棄物未清除，只要大雨來，就會沖出，持續汙染河川，影響環境。

環保局長許仁澤說，二仁溪與鹽水溪嚴重汙染河段不減反增，與河川基本流量有關，因為雨水少致基流量不足，但河川整治不能只靠老天爺幫忙，除持續削減汙染源，另氨氮是較棘手部分，也是未來挑戰。環境部明年將氨氮排放量由每公升150毫克，改為120毫克，標準更嚴格，但台南為了更有效改善汙染，計畫以更嚴標準執行。

水利局長邱忠川指出，改善河川汙染，勤查重罰必要手段，基礎建設不可缺，未來除加強水質淨化場曝氣量提升溶氧量，目前全市有7個水資源回收中心，就如心臟把各幹管民生廢水收進來處理，永康日處理8千公噸、安平3.5萬噸，對河川汙染都有改善。

重汙染 台南 河川汙染 水利局 人工濕地 廢棄物 資源回收 環保署 水資源

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