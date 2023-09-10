南市漁電共生工程挖到私人地 補償金僅10元

台南市首座漁電共生共同升壓站，去年在學甲區動土，除支援漁電共生光電外，還有超過100MW可供其他光電案案場使用，近期卻傳出業者因布設饋線挖路，因馬路屬私人土地引發抗議，業者以政府徵收補償金補償地主，竟有地主收到補償金10元引發議論，業者日前與地主協調未共識，目前工程雖完成9成，仍卡關停工，里長表示，地主約200人左右，業者表示將再溝通。

據了解，該綠能業者在學甲區新達里山寮周邊，施作饋線工程，雖依法取得路權，然而道路重測後包含私人土地，廠商未能與地主取得共識就開挖，加上工程一度封閉半邊道路，大車出入噪音、空氣等問題，讓居民大為不滿，新達里里長陳敏男說，前後多次向民代陳情抗議，要求業者停工與居民溝通，業者仍「偷偷來」，舉行幾次說明會都沒有結果。

業者案場橫跨學甲、麻豆、下營多個行政區，有光電升壓站、饋線、漁電共生案場等，這次施作饋線工程經南53鄉道、市道174線等，重測地籍時，發現部分既成道路涵蓋私人土地，業者逕依地籍圖資料，並以公告地價計算金額，通知地主備齊相關文件領取補償金，當時工程進行逾半。

劉姓居民說，由於私人土地多人持分，大小不一，甚至有的通知書補償金不到10元，還得跑到該公司南部據點辦理，搞得他一頭霧水，互相串連後才知道土地被業者開挖埋饋線，加上工程期間擾民，當地居民群起抗議，工程也因此停工。

綠能業者上周再度舉行說明會，有民眾要求業者將土地購回，業者最後提出，因饋線工程波及地主，不論土地持分大小，最少都能領取3600元，認同此條件者，繳回通知單就能領現金，周姓居民說，他原本僅可領500多元，會後就將單據繳回，但道路回復及區里敦睦部分仍未有共識，業者表示將持續溝通。