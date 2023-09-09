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黃偉哲到新加坡行銷台南美食 大排長龍引動味蕾

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天到新加坡行銷台南農漁產加工食品，受到民眾歡迎。圖／南市政府提供
台南市長黃偉哲今天到新加坡行銷台南農漁產加工食品，受到民眾歡迎。圖／南市政府提供

台南市長黃偉哲今天前往新加坡行銷台南農漁產加工食品，於中峇魯廣場的李來呷台灣餐廳舉辦「台南農特產品試吃推廣活動」，我國駐新加坡台北代表處大使童振源也到場參加，美食引起民眾熱烈迴響，高度肯定台南美食。

台南市政府國際新聞處表示，黃偉哲在活動上說，台南是個好山好水物產豐饒的地方，是台灣的糧倉，也生產許多甜美的水果與農漁產品，今天帶著分享的心情想跟新加坡的朋友一起品嘗這些美味的食物，明年是台南400年活動，大家可以來品嘗道地台南美食。

推廣活動邀請到新加坡當地直播天王「賣魚哥」王雷(Wang Lei)一起參與試吃活動，代表新加坡當地人測試味蕾接受度。他首先以消費者的視角，引領大家品嘗台南的農特產品，並以「Top Tainana 台南•首選」為活動口號，保證都是經過市長帶來最優質的首選。

活動現場除了由黃偉哲與直播主王雷，以及Yoshimura CEO Penny、李來呷餐廳創辦人Fiona一起介紹台南最優質的農漁產品外，還有來自台南的鮮饌國際公司、奇美食品、黑橋牌食品、大成長城企業等攜手帶來各自最知名的產品，提供現場民眾品嘗。

試吃活動現場大排長龍，也讓「李來呷」成為中峇魯廣場商城最熱鬧的店家，現場提供了各式台南獨特風味農漁產品，包括司目魚湯、虱目魚排、魚板年糕、九層塔花枝燒、虱目魚粥配虱目魚鬆、雞肉鬆飯團、奇美刈包、黑橋牌香腸等，期待用台南美食擄獲新加坡人的胃，並吸引更多商家合作機會與推廣台南農產國際行銷。

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