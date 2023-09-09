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中秋到「麻將月餅」超吸睛 看守所也推文創禮盒

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。桂田主廚設計精緻月餅結合迷你麻將。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。桂田主廚設計精緻月餅結合迷你麻將。記者周宗禎／攝影

今年中秋桂田酒店、台南看守所不約而同推出「文創月餅禮盒」都熱賣。桂田是罕見迷你麻將桌「街月金宵」禮盒，可邊吃月餅邊打麻將，瞄準另類客戶搶攻禮盒市場。台南看守所則是強調女性手作、主打物美價廉的「100分烘焙」系列禮盒，10名女收容人每天僅製作約700個，料好實在又新鮮，限量推出3天配額就被預訂一空。

南所表示，月餅原料芋頭、綠豆不加防腐成分只能保存5到7天，女收容人細心又有巧手，去年推出後搶購爆單差點作不出來，為求品質限量400盒，以草創時的長蛋捲、後來的圓形貝果發想推出全出新的「100 Point Bakery」文創設計，期待擁有者幸福安康100分。

所長吳永琛表示，為協助收容人擁有一技之長、回歸社會，南所作業科結合社會資源成立烘焙坊，除了「貝果」廣受好評打響知名度，今年特別設計文創主題系列月餅、蛋捲，收容人期待繼續受到肯定支持。

桂田酒店總經理蔡淑明表示，各大飯店中秋禮盒設計花樣越來越多，桂田則都結合文創概念。歷年中秋禮盒設計從西洋棋、彈珠檯、圍棋到大富翁，客人吃完月餅樂得收藏，已有忠實客戶期待每年新發想、讓收到的親友驚喜。

桂田酒店表示，麻將台語稱「麻雀」，今年以麻將設計禮盒，內附迷你折疊麻將桌、牌及骰子，極富巧思匠心獨具，適合中秋與家人相聚時把玩，有點「小雀幸」，是值得收藏的中秋禮盒。

行政總主廚高文強、烘焙坊主廚甘明祥研發月餅內餡口味，有三款使用源自日本桃山和菓子餅皮做法，搭配廣式月餅「滷肉豆沙」、「x0 千貝」。每盒2580元，大量訂購另有折扣。單次訂購 6盒以上並預付訂金免費宅配。預訂專線06-2438166。

台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。台南看守所禮盒小而美精緻。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。台南看守所禮盒小而美精緻。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。看守所10名女性收容人限量製作。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。看守所10名女性收容人限量製作。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。看守所10名女性收容人限量製作。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。看守所10名女性收容人限量製作。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。桂田主廚設計精緻月餅結合迷你麻將。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。桂田主廚設計精緻月餅結合迷你麻將。記者周宗禎／攝影
台南看守所今年推出女性收容人限量製作，「100 Point bpBakery」主題中秋月餅禮盒。記者周宗禎／攝影
台南看守所今年推出女性收容人限量製作，「100 Point bpBakery」主題中秋月餅禮盒。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。桂田主廚設計精緻月餅結合迷你麻將。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。桂田主廚設計精緻月餅結合迷你麻將。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。桂田酒店推出精緻廣式月餅。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。桂田酒店推出精緻廣式月餅。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。桂田主廚設計精緻月餅結合迷你麻將。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。桂田主廚設計精緻月餅結合迷你麻將。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。看守所今年新推出「100分烘焙」主題禮盒。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。看守所今年新推出「100分烘焙」主題禮盒。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。桂田酒店主廚高文強設計精緻月餅結合迷你麻將。記者周宗禎／攝影
台南桂田酒店、台南看守所不約而同推出文創中秋月餅禮盒。桂田酒店主廚高文強設計精緻月餅結合迷你麻將。記者周宗禎／攝影

月餅 中秋 麻將 文創

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