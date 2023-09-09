中央預算不公黃敏惠抱怨 客委會副主委答應改善

嘉義市政府攜手嘉義市客家文化協會，上午在中央廣場舉辦「義起HAKKA靚靚好」成果展演活動，市長黃敏惠為世界客家博覽會未邀嘉義縣市參加，客委會未按嘉市客家人口比例公平補助預算，當面向到場的客委會副主委周江杰抱不平，周答應增加補助。

桃園市首次舉辦世界客家博覽會，台灣館有14個縣市參展，嘉縣市有數萬名客家族群，縣市府及客家文化協會積極推廣客家文化，博覽會雲嘉南共同生活圈，只有台南、雲林展區，缺漏嘉義展區，嘉義縣市客家文化協會批被客委會遺棄。

客委會副主委周江杰與立委王美惠，出席客家成果展演，黃敏惠為嘉市客家人發聲爭權益，她說，客委會110年統計，嘉市約有9.1％客家人共2萬4000多人，占客家總人口0.5%，但客委會只按0.2比例預算補助，還未受邀參加世界客家博覽會，客家文化協會認為未受尊重。

黃敏惠說，市府攜手客家協會積極推廣客家文化活動，編印客家繪本，客委會若有心願意補助，不一定要地方提計畫，沒計畫也可以；王美惠也說，要為嘉市客家鄉親爭取更多資源。周江杰說，客委會對地方補助，不以客家重點發展縣市為唯一考量，可由市府整合學校、社區、文化推廣客家文化計畫提報，客委會會支持補助，另今年會安排紙風車劇團來嘉演出。