光織影舞粉紅風暴來襲！蜷尾家SAKImoto Bakery秋節首次來嘉市
嘉市府打造城市觀光品牌，2020年起每年舉辦「光織影舞」光影藝術展，獲各界好評。今年光織影舞力求突破、再創新，光影藝術跨界結合時尚設計，展區大玩粉紅色，29日至10月10日每天晚上6點到10點，市集下午4點起，在北香湖公園編織粉色光芒，結合粉色主題市集及表演活動，讓民眾享受國際級視覺、味覺饗宴。
觀光新聞處說，光織影舞活動，除運用讓人瘋狂的粉紅色，打造夢幻又浪漫裝置藝術，展期天天都有粉紅主題市集「DEAR MOON MARKET」，市集特別邀請人氣淇淋品牌「蜷尾家」、日本名店生吐司「嵜本SAKImoto Bakery」等，為活動推出獨家限定粉紅商品。
觀新處長張婉芬表示，活動邀請近60家特色店家及文創商品，首次邀請蜷尾家配合粉紅色主題，推出活動限定商品「美顏飲蔓越莓PLUS霜淇淋」及「美莓漂漂飲」。
日本名店生吐司「嵜本SAKImoto Bakery」，使用純天然帶有粉紅色澤紅寶石巧克力（Ruby Chocolate），特製粉紅色「RUBY巧克力蝴蝶酥」、「RUBY巧克力磅蛋糕」及「蔓越莓布列塔尼」，呼應光影藝術裝置「月光交響曲」，歡迎搭北香湖上太空船，載著浪漫和愛飛向DEAR MOON。
「光織影舞」活動接連榮獲「美國紐約設計獎」及「謬思設計獎」等國際大獎，還曾以1520顆太陽能燈具，刷新金氏世界紀錄，打響嘉市城市IP國際能見度。今年在北香湖公園編織粉色光芒，努力爭取更多國際大獎，讓嘉市之美閃耀國際。
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