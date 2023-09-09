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參選人攪局 嘉義民雄大士爺祭今年拍最醜

聯合報／ 記者呂慧瑜黃于凡／嘉義報導
嘉義縣民雄大士爺祭前晚最高潮火化升天，卻出現參選人手舉牌引起群憤。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄大士爺祭前晚最高潮火化升天，卻出現參選人手舉牌引起群憤。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鄉大士爺祭，前晚12點半最高潮火化升天，原應圓滿落幕慶典，豈料結束，充滿參加者分享拍照爆怒，批拍到火氣大，換角度都拍到立委參選人林國慶手舉牌，從無參選人在大士爺祭這樣搞，拍到有史以來最醜大士爺照。林國慶說，團隊單純想法廟會人潮多，行銷自己，沒注意視線問題，向廟方及社會大眾表達歉意，日後會注意，深刻檢討。

「我拍到火氣大，沒幾張照片能用！」林姓攝影人投訴，在嘉大念書工作，至今第6次參加大士爺火化升天，特別買新相機捕捉畫面，結果6支手舉牌陰魂不散在神尊周邊護駕，攝影看傻眼到憤怒飆升。民俗專家廖大乙說，「太過火了，他是人不是神！」信眾拜大士爺會拜到林國慶，宗教觀點不宜，此舉恐惹怒大士爺旁護法神將，一得一失，林也搶盡風頭版面。

翁姓地方人士說，每年都捕捉大士爺經家門前照片，今年每張都拍到3面手舉牌擋鏡，這是大士爺祭最神聖的一天，不是林國慶造勢晚會，造成反效果。

大士爺廟董事長周漳炎表示，宗教不要政治化，未來會嚴禁在大士爺神尊周圍舉手拿牌，大士爺神像火化升天，象徵讓大士爺帶走好兄弟，助地方恢復平靜，是民雄最珍貴文化資產

網紅小商人臉書開酸，看直播以為是要拜國慶兄，要讓人拜要說，感覺鄉親都在膜拜光榮嘉義。部分人也反應遭手舉牌敲到，舉牌人員沒道歉；賴姓鄉民說，神尊請出後，舉牌大軍卡位插隊。議員林淑完說，她在廟服務10多年，從沒發生這種事，大家都錯愕，現場很多人向她投訴，林國慶手舉牌觀感不佳。

林國慶 嘉義 文化資產

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