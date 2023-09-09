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彰化二林天人宮善心住持 百萬捐雲林家扶

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
彰化縣二林天人宮住持胡建雄（右二）在雲林縣長張麗善（右三）等人見證下，將百萬元及價值90萬元的普度供品捐給雲林家扶中心。記者陳雅玲／攝影
彰化縣二林天人宮住持胡建雄（右二）在雲林縣長張麗善（右三）等人見證下，將百萬元及價值90萬元的普度供品捐給雲林家扶中心。記者陳雅玲／攝影

彰化縣二林天人宮住持胡建雄，從小家境貧困，睡在牛棚為人看牛，連一雙布鞋都沒有，長大後發願助貧，他40年前建廟天人宮，主祀濟公師父，開始將民眾奉獻香油錢，轉贊助教育、軍、政、警與社福單位，多年來捐出上億元善款，昨天他捐贈百萬元扶幼基金，以及超過90萬元普度供品給雲林家扶中心

胡建雄與天人宮主委魏志霖及廟務代表，帶著百萬元捐款，在雲林縣長張麗善、縣府社會處長林文志、雲林家扶主委陳燦勲等人見證下，將百萬元及價值90萬元普度供品捐給雲林家扶中心，做為扶幼基金，家扶中心扶助孩子特別畫一幅畫回贈。

家扶中心主任廖志文說，70歲胡建雄自幼家貧，小時幫人看牛睡牛棚、吃番薯簽過日子，到國小畢業典禮才第一次穿布鞋，他多年來將民眾對濟公師父奉獻香油錢，轉贊助在教育、軍、政、警與社福單位，更將捐贈範圍從彰化擴及雲林。

胡建雄說，他小時家貧，連喝口水都非常珍惜，讓他發願助人，從天人宮建廟開始，他就將香油錢捐贈社會福利使用，40年來捐款上億元，他看到雲林家扶中心照顧弱勢家庭，讓孩子安心就學，光高中職與大專生助學金一學期就發出500多萬元，希望讓家扶有足夠支援服務需要家庭與孩子，8年前捐款支持家扶中心，累計捐出700萬元，他承諾會持續捐款，讓弱勢都能獲得幫助。

張麗善表示，她上任以來致力消除貧窮與飢餓，感謝家扶中心與天人宮，還有各界人士的協助，讓雲林充滿溫暖與關懷，成為幸福有愛城市。

家扶中心 雲林 捐款 張麗善 畢業典禮 弱勢家庭

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