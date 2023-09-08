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雲林古蹟日要開復古趴 帶民眾重返群星會年代

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林古蹟日將於九月16、24日在虎尾央廣數位影音基地舉辦，今年古蹟日以復古「趴哩PARTY」為主題，活動內容匯集各種復古、懷舊元素，有懷舊市集、復古播音室、黑膠講唱會、廣播實境秀等活動，帶領民眾重返群星會年代。記者陳雅玲／攝影
雲林古蹟日將於九月16、24日在虎尾央廣數位影音基地舉辦，今年古蹟日以復古「趴哩PARTY」為主題，活動內容匯集各種復古、懷舊元素，有懷舊市集、復古播音室、黑膠講唱會、廣播實境秀等活動，帶領民眾重返群星會年代。記者陳雅玲／攝影

響應全國古蹟日，雲林古蹟日將於九月16、24日在虎尾央廣數位影音基地舉辦，今年古蹟日以復古「趴哩PARTY」為主題，活動內容匯集各種復古、懷舊元素，有懷舊市集、復古播音室、黑膠講唱會、廣播實境秀等活動，帶領民眾重返群星會年代。

張麗善表示，縣府自2019年至今已完成17處古蹟歷建修復，尚有13件修復工程正在進行中，今年雲林古蹟日的主題「趴哩PARTY」源自描述法國時髦巴黎的趴哩趴哩（日文「パリ」），在充滿時代意義的虎尾央廣，舉辦復古時髦PARTY，顛覆民眾對古蹟活化嚴肅靜態的刻板印象，相信民眾到各場館走走，無論是宮廟或日式建築，都能感受到別有風味。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，今年雲林古蹟日串聯縣內各古蹟館舍一系列的精彩活動，讓大眾更了解有形文化資產場域、館所與無形文化資產的藝術、技術傳承者等，並匯集各種復古、懷舊元素，讓民眾體驗懷舊市集、復古播音室、黑膠講唱會、廣播實境秀等精彩活動，乘坐時光機，重返群星會。

陳璧君表示，參加活動的民眾在主視覺拍照打卡分享，即可兌換文創小禮，另有聽黑膠猜老歌、有獎徵答活動，民眾可穿上最「趴哩趴哩」的時代裝扮，懷抱和老朋友相約的興奮心情，一起來到虎尾央廣影音基地，參加這場別開生面的Party。

雲林古蹟日將於九月16、24日在虎尾央廣數位影音基地舉辦，今年古蹟日以復古「趴哩PARTY」為主題，活動內容匯集各種復古、懷舊元素，有懷舊市集、復古播音室、黑膠講唱會、廣播實境秀等活動，帶領民眾重返群星會年代。記者陳雅玲／攝影
雲林古蹟日將於九月16、24日在虎尾央廣數位影音基地舉辦，今年古蹟日以復古「趴哩PARTY」為主題，活動內容匯集各種復古、懷舊元素，有懷舊市集、復古播音室、黑膠講唱會、廣播實境秀等活動，帶領民眾重返群星會年代。記者陳雅玲／攝影
雲林古蹟日將於九月16、24日在虎尾央廣數位影音基地舉辦，今年古蹟日以復古「趴哩PARTY」為主題，雲林縣長張麗善（左）、縣府文觀處長陳璧君邀請大家一起重返群星會年代。記者陳雅玲／攝影
雲林古蹟日將於九月16、24日在虎尾央廣數位影音基地舉辦，今年古蹟日以復古「趴哩PARTY」為主題，雲林縣長張麗善（左）、縣府文觀處長陳璧君邀請大家一起重返群星會年代。記者陳雅玲／攝影

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