台南大雨多處淹水嚴重 議員趕場勘災摔倒「整夜難眠」

台南市昨晚出現強降雨，永康區也出現嚴重積水，市議員黃肇輝從台南水情APP得知永康區中正路高速公路涵洞下淹水嚴重，趕往了解，卻不慎滑倒，當下不以為意；接著接獲崑山里太子廟中排堤防潰堤，再和水利局長邱忠川等人趕往了解，結果晚上才發作，他說屁股很痛整晚難睡，但一早也沒時間看醫師，先再去了解太子廟中排搶修進度，民眾提醒他就醫檢查，也要準備雨鞋和防滑鞋避免意外受傷。

黃肇輝表示自己目前已無大礙，昨晚度過不平靜的晚上，下午永康區中正路高速公路涵洞下先淹水，晚上6點半雨勢變大，道路變成河道，很多汽機車拋錨，他趕到現場看到從南下側車道高速二街，水流都流向中正路到正強街口前。雖然涵洞下設有兩台抽水機，但是來不及抽，加上雨勢大，東橋多處水流沿著側車道匯集涵洞下，甚至高速公路上的水也排到這裡，若未立即啟動抽水機抽到排水內，雨水就會順著馬路淹起來，後來雨勢稍歇，抽水機也發揮功能，水很快就退了。

剛從中正路高速公路涵洞下回來，又接到有崑山里堤防潰堤，又和水利局長邱忠川等趕到崑大路155巷168弄內的太子廟中排，因大雨水流沖刷，施工中的堤防基礎加強工程被沖垮，邱忠川指示用太空包與鋼板先應急，暫時還沒有立即危險。

他一早又再前往了解搶修情況，他表示，太子廟中排設置許久，由崩落的水泥石塊可看出是早期的施作方式。近期已經在進行補強工程，但不敵大雨累積的水流將舊的堤防基礎沖刷掏空，加高的堤防就跟著崩落，目前以石粽來防止下方繼續被掏空，後續要求整個堤防重建。

水利局說，昨晚受到低壓帶及西南季風水氣影響出現強降雨，導致永康區太子廟中排護岸基礎沖刷、護岸損壞產生約60公尺，先安排機具進場吊放鼎塊保護基腳並於護岸邊打設鋼板樁及堆放太空包緊急封堵缺口，避免造成災害擴大。預估今日晚間將缺口搶修完畢。

水利局表示，太子廟中排全長3843公尺，流經永康區崑山里、南灣里、東灣里、仁德區太子里、崑山科技大學，沿線廠房及住宅林立。為改善排水能力不足及老舊護岸已出現局部坍塌狀況等問題，市府近期已與水利署爭取補助3000萬元辦理後續應急改善作業。工法採用既有護岸補強，可有效降低洪水位也符合治理計畫標準。

水利局說，昨晚永華6區受到低壓帶及西南季風水氣影響出現強降雨，時雨量都超出短時大雨等級，台南市最大時雨量安南75.5毫米、安平區71毫米、北區70.5毫米、中西70毫米、永康69毫米、仁德59毫米，已逾短時大雨等級。