「台南品味週」今開幕 黃偉哲邀民眾周休來買台南好物

第五屆「台南品味週」今起到9月10日在大台南會展中心舉行，下午開幕市長黃偉哲及議員許至椿、吳禹寰到場參觀，邀請民眾周休假日來逛展「買台南好物」。

黃偉哲表示，近年來「台南品味週」都在中秋前夕登場，已成為台南中秋採購商機的重要消費展指標，去年展出達百家廠商、220個攤位，吸引逾1萬2500人次進場消費，現場成交1500萬元。

他說，今年選在交通便利的大台南會展中心舉行，相信買氣一定可再創佳績，也藉此讓大家更深入了解台南好物，嘉惠主辦單位、市府、消費者及廠商，創造四贏的局面。

這次活動採五展合一包括「台南國際頂級酒展、台南國際咖啡美食展、台灣茶產業博覽會、台南汽車/戶外休閒用品展、台南珠寶暨家具展」等五大主題，還有國際攤位如友邦史瓦帝尼的辣椒醬和果醬、南非的劍羚沙漠鹽、美國的酒精飲料等，至少六國廠商參展，異國產品也成為展覽一大特色。

現場展售的茶、酒、咖啡、美食、伴手禮等產品，多數廠商提供試飲、試吃，適合各年齡層消費者。可買到獨特產品，還享價格優惠。另外還有大型家具業者展出多款新穎家具與各式精品床墊、現代汽車與可愛馬微型電動二輪車等，多元的展出內容堪稱今年大台南會展中心最精采的消費展。

展出時間從早上10點至下午6點，最後一天展至下午5點，須購票入場。為鼓勵消費，展前加LINE可免費索票，另優待12歲以下兒童、學生、65歲以上長者，憑本人證件可免費入場。更多資訊詳見台南品味週官網或「台南品味週」臉書。