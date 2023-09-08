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台東縣全新識別Logo正式公布！就是一個「東」字

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東設計中心表示，未來，會以新識別Logo，製作縣府形象外套、背心、公文夾、 帆布袋、鋼杯等系列商品。記者尤聰光／攝影
台東設計中心表示，未來，會以新識別Logo，製作縣府形象外套、背心、公文夾、 帆布袋、鋼杯等系列商品。記者尤聰光／攝影

台東縣形象識別「蘭花」Logo使用9年時間，已不符現今城市對外溝通的品牌形象，縣府為由設計中心歷經1年的討論、收集及設計，今天公布新的縣商標，以「東」字呈現更具台東風格的形象。

「台東城市品牌形象」計畫主持人吳孝儒說，確實設計新的縣商標壓力很大，日前也遭受外界批評及指教，因此，如何把縣商標成為公部門與外界的溝通橋樑，設計團隊花很多心力收集相關資訊。

他說，600份的問卷調查，有96%民眾對於台東的第一印象是大山大海大自然，經過團隊與各領域代表討論結果，「東」字可以呈現更具台東風格的形象，所以把東字圖像化，就成了設計重點。

今天縣商標發表會中，縣長饒慶鈴、市長陳銘風都出席見證，全新縣商標識別Logo，以「東」字簡約5條橫線象徵公路、海岸、山稜及地平線的視覺意象，呼應視、嗅、味、聽、觸的5感體驗。

另也表現日出時分陽光從山頭爬起的畫面，以及海平面上的月光折射，回應台東的知名地景「第一道曙光」及「月光海」。嶄新的東字縣商標和過去蘭花商標有很大差異，但民眾接受度反應兩極。

「新的縣商標有創新，代表有進步。」張姓縣民說，台東這個城市不斷進步，自然代表縣的Logo也要與時俱進，才能符合台東的改變。但有縣民認為新商標「太抽象看不懂，像廟宇神社屋頂」。

設計中心表示，未來，會以新識別Logo，製作縣府形象外套、背心、公文夾、 帆布袋、鋼杯等系列商品，讓大家都能感受到全新的台東品牌形象與魅力。

台東縣形象識別今天公布新的縣商標，以「東」字呈現更具台東風格的形象。記者尤聰光／攝影
台東縣形象識別今天公布新的縣商標，以「東」字呈現更具台東風格的形象。記者尤聰光／攝影
台東縣形象識別「蘭花」Logo使用9年時間，已不符現今城市對外溝通的品牌形象。記者尤聰光／攝影
台東縣形象識別「蘭花」Logo使用9年時間，已不符現今城市對外溝通的品牌形象。記者尤聰光／攝影
台東縣全新商標識別Logo，以「東」字簡約5條橫線象徵公路、海岸、山稜及地平線的視覺意象，呼應視、嗅、味、聽、觸的5感體驗。記者尤聰光／攝影
台東縣全新商標識別Logo，以「東」字簡約5條橫線象徵公路、海岸、山稜及地平線的視覺意象，呼應視、嗅、味、聽、觸的5感體驗。記者尤聰光／攝影

台東 饒慶鈴

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