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高職生欠奢侈稅獨居破爛鐵皮屋 執行官見可憐處境反送錢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
雲林縣陳姓高職生欠稅25萬餘元，行政執行官發現他經濟困難，嘉義分署愛心社捐贈助學金6000元，發起募集物資，分署長柯怡伶也率隊關懷慰問。圖／行政執行署嘉義分署提供
雲林縣陳姓高職生欠稅25萬餘元，行政執行官發現他經濟困難，嘉義分署愛心社捐贈助學金6000元，發起募集物資，分署長柯怡伶也率隊關懷慰問。圖／行政執行署嘉義分署提供

雲林縣虎尾鎮16歲陳姓高職生名下房產買賣欠繳土地交易所得稅（奢侈稅）25萬餘元，被移送行政執行署嘉義分署。執行官日前到他住處執行，發現他獨居破舊鐵皮屋，生活環境雜亂，少年母親前年用他名義買房產出售，被課奢侈稅，賣出房產所得全被母親投資，血本無歸，母親去年病逝，父親常年在外工作，無長輩親人幫忙照顧。

嘉義分署愛心社捐贈助學金6000元，署內同仁發起募集物資活動，募得全新運動長褲及運動鞋等生活用品，由分署長柯怡伶率隊前往關懷慰問。

陳姓少年國中畢業上某高職就學，父親在某發電廠工作，長駐台中廠區，獨留少年在雲林求學，生活課業亟需關懷照顧。執行人員將陳姓少年生活困境，通報雲林縣府關懷救助輔導。執行人員與陳父聯繫，清償部分款項，不足9萬餘元辦理分期繳納，目前正常繳納中。

分署長柯怡伶勉勵陳姓少年認真向學，期許未來成為社會棟梁、貢獻心力，將愛心關懷薪火相傳。陳姓少年及父親對嘉義分署協助，表達感謝。

嘉義行政執行分署說，秉持公義與關懷核心價值，為民提供多元服務，除積極追繳滯欠大戶、落實公權力，對經濟困難義務人，以同理心採取分期繳納、轉介社福機構，或通報地方政府協助等寬緩執行措施，落實公義與關懷。

雲林縣陳姓高職生獨居破舊鐵皮屋，母親病逝，父親在外工作，分署愛心社捐贈助學金6000元，發起募集物資，分署長柯怡伶率隊關懷慰問。圖／行政執行署嘉義分署提供
雲林縣陳姓高職生獨居破舊鐵皮屋，母親病逝，父親在外工作，分署愛心社捐贈助學金6000元，發起募集物資，分署長柯怡伶率隊關懷慰問。圖／行政執行署嘉義分署提供
雲林縣陳姓高職生獨居破舊鐵皮屋，母親病逝，父親在外工作，分署愛心社捐贈助學金6000元，發起募集物資，分署長柯怡伶率隊關懷慰問。圖／行政執行署嘉義分署提供
雲林縣陳姓高職生獨居破舊鐵皮屋，母親病逝，父親在外工作，分署愛心社捐贈助學金6000元，發起募集物資，分署長柯怡伶率隊關懷慰問。圖／行政執行署嘉義分署提供
雲林縣陳姓高職生名下房產買賣欠繳奢侈稅，被移送行政執行署嘉義分署，執行官到他住處執行，發現他獨居破舊鐵皮屋，母親病逝，父親在外工作，分署愛心社捐贈助學金6000元，發起募集物資，分署長柯怡伶率同仁關懷慰問。圖／行政執行署嘉義分署提供
雲林縣陳姓高職生名下房產買賣欠繳奢侈稅，被移送行政執行署嘉義分署，執行官到他住處執行，發現他獨居破舊鐵皮屋，母親病逝，父親在外工作，分署愛心社捐贈助學金6000元，發起募集物資，分署長柯怡伶率同仁關懷慰問。圖／行政執行署嘉義分署提供

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