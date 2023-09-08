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影／雨炸台南淹水爆民怨 黃偉哲說原因：小水杯接大桶水

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市昨晚雨彈狂炸，安南區等7區37處出現淹水，民怨四起。圖／讀者提供
台南市昨晚雨彈狂炸，安南區等7區37處出現淹水，民怨四起。圖／讀者提供

台南市昨晚出現強降雨，有7個行政區出現37個淹水點，許多道路成為小河，地下道也淹水封閉，交通大亂，市長黃偉哲臉書被灌爆，因淹水來得太快，還有女駕駛在路中拋錨，從車窗爬出到騎樓避雨，仍驚魂未定，也有南科員工上班遇到道路淹水，只好自己請假。

市長黃偉哲上午受訪時表示，這波強降雨已超過台南水利的防洪頻率，就像「用小水杯接大桶水」一定會溢出來，水利人員也盡力了，治水也有成效，雖有淹水但雨停水退得也快，但治水還是會再努力。

市府水利局緊急啟動抽水站及抽水機，晚間9點多，積水大多退去，但居民對淹水抱怨連連。昨晚統計有中西區、仁德區、北區、永康區、安南區 、西港區及東區共7區淹水，其中易淹水區的安南區和永康區最為嚴重，住安南區安中路一段的民眾，今天一早趁著沒雨趕緊整理家園，民眾說，不曉得水淹速度這麼快， 差不多20分鐘左右就淹了到大腿，甚至還淹到家中，「逢水必淹的話真的好煩」。

有南科員工上班途中，在安南區遇上淹水騎到一半卡在路中，變成自己要請假，在加油站等水退一些才能騎回去；也有民眾抱怨以前有些不淹水的地方都淹了，家門前還出現小河，真的是惡夢欸，還因滑倒受傷出意外到醫院掛急診。

根據氣象站資料顯示，台南市昨晚間開始，最大時雨量出現在安南區，達75.5毫米，其他幾個行政區也都超過70毫米，包括永康區、北區、中西區，都淹成一片水鄉澤國，雖然市府緊急啟動33座抽水站，但雨下的又快又急，依舊宣洩不及，造成積淹水狀況，對此，台南市長黃偉哲表示

台南市長黃偉哲表示，人為的人工的水利設施都有極限 ，台南跟雙北比起來人家是200年防洪頻率，台南只有25年防洪頻率，所有的水利人員包括市府同仁大家都盡力了，也希望說藉這個機會要做好防汛的整備。

根據氣象局預報，受到低壓帶影響，今天天氣將與昨日類似，東半部、中南部地區及午後北部山區易有短延時強降雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，9日開始水氣減少，天氣逐漸回穩，但南部還是有機會發生大雨。

台南市安南區民在黃偉哲臉書抱怨住家前面有「長溪河」。圖／取自黃偉哲臉書
台南市安南區民在黃偉哲臉書抱怨住家前面有「長溪河」。圖／取自黃偉哲臉書
台南市民在黃偉哲臉書抱怨家前面有小河。圖／取自黃偉哲臉書
台南市民在黃偉哲臉書抱怨家前面有小河。圖／取自黃偉哲臉書
台南市昨晚雨彈狂炸，安南區等7區37處出現淹水，民怨四起。圖／讀者提供
台南市昨晚雨彈狂炸，安南區等7區37處出現淹水，民怨四起。圖／讀者提供
台南市長黃偉哲表示，昨晚多處淹水主要是強降雨量已遠超過防洪頻率，水利人員盡力了，但還是有檢討空間。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲表示，昨晚多處淹水主要是強降雨量已遠超過防洪頻率，水利人員盡力了，但還是有檢討空間。記者吳淑玲／攝影
台南市昨晚雨彈狂炸，安南區等7區37處出現淹水，民怨四起。圖／讀者提供
台南市昨晚雨彈狂炸，安南區等7區37處出現淹水，民怨四起。圖／讀者提供

淹水 黃偉哲

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