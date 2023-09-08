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北門雙春海水漲潮保安林再遭沖刷 林業署加高土堤暫無虞

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
雙春北側灘地遭漲潮海水漫入，林業署緊急圍堵加高土堤，大潮未再溢堤。照／南市府水利局提供
雙春北側灘地遭漲潮海水漫入，林業署緊急圍堵加高土堤，大潮未再溢堤。照／南市府水利局提供

台南北門雙春海岸沙洲保安林日前遭颱風暴潮衝出12公尺破口，一度影響雙春遊憩區及社區安危，搶修後這個月2日又發現北側40公尺長海岸漲潮時有海水越堤情形，林業署緊急搶修，在昨日完成臨時土堤圍堵，針對雙春海岸保護問題，南市府預計下周邀集各相關單位會勘，討論解決之道。

據了解，北門雙春海岸保安林已經有67年歷史，最早時是為了保護附近養殖戶魚塭而設置，但近年來受到海浪侵蝕，21年來減少約13公頃面積，土地流失使得保安林功能大減，間接導致這次暴潮衝出破口事件，經過封堵後安全暫時無虞，但2日時潮水從北側溢流，又沖刷保安林地。

所幸溢流在退潮後即退水，並未像上次沖刷出河道，南市府第一時間通知林業署嘉義分署，分署立及啟動緊急防護工程，7日完成臨時土堤圍堵，漲潮時已無溢堤情形，但長遠來看仍須各機關互相合作。

南市府水利局表示，雙春海岸防護需要阻止海岸線退縮，設法增加沙灘面積，之後造林才能發揮效果，並強化保安林內的水門以利排水，以保護雙春聚落及養殖魚塭，市府下周將邀集相關單位會勘，規劃較整體性的防護工法，並請五河局加速提報長期防護計畫爭取經費，以解決雙春海岸侵蝕問題。

雙春海岸沙洲遭衝出的12公尺缺口封堵完成後，又傳出北側沙灘遭漲潮海水漫入，沖刷保安林地 。照／南市府水利局提供
雙春海岸沙洲遭衝出的12公尺缺口封堵完成後，又傳出北側沙灘遭漲潮海水漫入，沖刷保安林地 。照／南市府水利局提供

北門 漲潮 林業署

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