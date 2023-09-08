北門雙春海水漲潮保安林再遭沖刷 林業署加高土堤暫無虞

台南北門雙春海岸沙洲保安林日前遭颱風暴潮衝出12公尺破口，一度影響雙春遊憩區及社區安危，搶修後這個月2日又發現北側40公尺長海岸漲潮時有海水越堤情形，林業署緊急搶修，在昨日完成臨時土堤圍堵，針對雙春海岸保護問題，南市府預計下周邀集各相關單位會勘，討論解決之道。

據了解，北門雙春海岸保安林已經有67年歷史，最早時是為了保護附近養殖戶魚塭而設置，但近年來受到海浪侵蝕，21年來減少約13公頃面積，土地流失使得保安林功能大減，間接導致這次暴潮衝出破口事件，經過封堵後安全暫時無虞，但2日時潮水從北側溢流，又沖刷保安林地。

所幸溢流在退潮後即退水，並未像上次沖刷出河道，南市府第一時間通知林業署嘉義分署，分署立及啟動緊急防護工程，7日完成臨時土堤圍堵，漲潮時已無溢堤情形，但長遠來看仍須各機關互相合作。