扯爆！林國慶手舉牌擋整路 攝友怒民雄大士爺今年拍最醜

一年一度嘉義民雄最大盛典大士爺祭昨晚12點半來到最高潮火化升天，原本應為圓滿和平結束的慶典，沒想到活動結束卻充滿參加者分享拍攝照片爆怒直批，拍到火氣大，怎換角度都拍到立委參選人林國慶的手舉牌，從無參選人會在大士爺祭這樣搞，拍到有史以來最醜的大士爺照。

林國慶今得知後表示，團隊是單純想法廟會人潮多，可藉此行銷自己，沒注意到視線問題，向廟方及社會大眾表達歉意，日後會更加小心注意，深刻檢討。

「我拍到整個火氣很大，沒幾張照片能用！」林姓攝影人向本報投訴，在民雄嘉大念書及工作至今是第6次參加陪大士爺火化升天，還特別買新相機要補捉畫面，結果一整路6支手舉牌陰魂不散在神尊周邊護駕，攝影群從看傻眼到憤怒值飆升。

民俗專家廖大乙表示，「太過火了，他是人不是神！」無意中信眾拜大士爺會拜到林國慶，在宗教的觀點上是不宜的，此舉恐惹怒大士爺旁的護法神將，一得一失，林也搶盡風頭版面了。

翁姓地方人士說，每年都會特地補捉大士爺經過家門前照片，今年每張都拍到3面手舉牌擋鏡，怎閃都會拍到，這是民雄大士爺祭最神聖重要的一天，不是林國慶造勢晚會，造成反效果，直接惹到中間選民。

對此情況大士爺廟董事長周漳炎表示，宗教不要政治化，未來會嚴禁在大士爺神尊周圍舉手拿牌等相似情況，而大士爺神像火化升天，象徵讓大士爺帶走好兄弟，幫助地方恢復平靜，是民雄鄉最珍貴的文化資產之一。

網紅小商人也在臉書開酸，看直播以為是要拜國慶兄，要讓人拜要說，感覺鄉親都在膜拜光榮嘉義。部分人也反應遭手舉牌打敲到，人員也沒道歉；賴姓民雄人說，神尊請出後，整個舉牌大軍卡位插隊，現場怒不敢言，怕遭殃被處理。