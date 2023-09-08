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台塑護招潮蟹 動員志工砍紅樹林

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣政府和台塑號召荒野保護協會等生態社團，昨天到濁水溪河口灘區砍除紅樹林，捍衛台灣最大的旱招潮蟹棲地。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府和台塑號召荒野保護協會等生態社團，昨天到濁水溪河口灘區砍除紅樹林，捍衛台灣最大的旱招潮蟹棲地。記者蔡維斌／攝影

雲林縣濁水溪出海口生態豐富，廣大紅樹林區卻危害國內最大旱招潮蟹棲地，雲林縣政府和台塑合作，昨天動員荒野保護協會上百名志工展開移除工作，深水灘區以人工拔除，縣長張麗善也參與，展現維護生態決心，台塑表示，約10公頃的紅樹林繁殖迅速，將會長期移除，維護招潮蟹棲地。

台塑麥寮管理部協理蔡建樑指出，濁水溪出海口廣大灘區孕育豐富潮間帶生態，數十種候鳥棲息，甚至罕見保育鳥類現蹤，台塑委託中興大學調究顯示，發現河口特有種旱招潮蟹族群達87萬隻，占全台近九成的數量，分布在濁水溪南岸的蟹群更逾60萬隻，是台灣旱招潮蟹最大棲地。

中興大學研究發現濁水溪南岸棲地大量互花米草及海茄苳植群（紅樹林）快速擴大，不僅改變地泥地土質且使旱招潮蟹棲地日益緊縮，經第四河川局、農業部生物多樣性研究所、林業自然保育南投分署、中興大學、荒野保護協會等單位研議後，決定移除紅樹林保護棲地。

張麗善和上百名生態志工人人手拿短鋸，彎腰鋸斷一枝枝海茄苳，因灘地泥濘難行，移除困難，但大家同心協力，蔡建樑表示，因紅樹林種子四處漂散滋生迅速，為確保棲地後續移除仍將持續進行；張麗善說，未來搭配重型機具預計10月底可完成約20公頃的疏伐工程，維護蟹居棲地應沒問題。

張麗善說，濁水溪下游配合中央推動沙害治理已見成效，每年達20餘萬隻候鳥到訪，生態復甦，已列「國土生態保育綠色網絡」保育軸帶，成為雲林的濕地生態新生場域。

濁水溪 招潮蟹 紅樹林

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