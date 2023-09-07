快訊

一圖看天氣！明低壓帶影響時晴時雨 陽光這天先在北台灣露臉

U18世界盃／張峻瑋、孫易磊聯手完封美國 中華隊6連勝

性騷6女調查官「要求脫衣、襲胸拍屁股」 男組長遭拔官確定

台南入夜強降雨…永康等6行政區淹水 已抽水65萬公噸

中央社／ 台南7日電

低壓帶影響，台南市今天入夜後出現強降雨，24個抽水站立刻啟動，永康區等6個行政區通報22件淹水，但隨著雨勢變小，半數已消退。

台南市今晚入夜後出現強降雨，伴隨雷聲大作，市府水利局開設水災3級應變中心，全員戒備。文賢站、喜樹站等24個抽水站立刻啟動，截至晚間7時40分，已抽水65萬公噸。

中西區1名住戶告訴中央社記者，即使裝設氣密窗，她仍可聽到戶外雨聲。安南區住戶說，雨勢最強時，積水高漲，幾乎淹進他家車庫。

臉書（Facebook）安南區社群也有許多網友上傳即時影像，不少路段淹水超過15公分。北區小東地下道因水淹達1/4個輪胎深度，警方緊急拉上封鎖線封閉，禁止汽車駛進。

水利局表示，目前接獲22件淹水通報，分別在永康區、北區、安南區、中西區、仁德區、西港區等6個行政區，其中11件已消退。

淹水 水利局 台南

延伸閱讀

桃園大雨龜山工業區水患抽水機奏效 市府改善八德淹水

昨強降雨宜蘭山區2處道路中斷 公路總局今天上午搶通

高雄仁武出現2處8米長天坑 水利局查出原因與地下水有關

彰化員林強降雨又來…土石沖刷、路樹倒塌 巷弄水淹20公分

相關新聞

影／大雷雨炸台南！小東地下道淹水逾2公尺 晚間7點封閉

台南地區受西南氣流影響，今晚下起大雷雨，造成北區小東路地下道積水逾2公尺，警方透過即時影像監控小東地下道水情，巡邏員警密...

雲林登革熱累積319人 已9鄉鎮淪陷11鄉鎮「挫咧等」

雲林縣今天新增2例本土登革熱確診個案，全縣累計319例分布在斗六、林內、莿桐、古坑、斗南、大埤、虎尾、西螺、台西等9鄉鎮...

南市本土登革熱累計4703例 艱困時刻退休人員挺身防疫

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診319例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為4703，登革熱疫情嚴峻，台南市...

紅樹林危害台灣最大旱招潮蟹棲地 雲縣府與台塑合力砍除

雲林縣濁水溪出海口生態豐富，廣大紅樹林區卻危害國內最大旱招潮蟹棲地，雲林縣政府和台塑合作，今天動員荒野保護協會上百名志工...

88歲「寒梅」阿嬤送暖超過半世紀 受贈單親媽曝辛酸血淚

寒梅基金會今天到雲林頒贈慰問金給雲嘉南地區單親媽媽，現場故事分享令人動容。嘉義縣民張美惠10多年在雲林草嶺發生重大車禍，...

美食之都這味少不得 豆菜麵大胃王競賽周六登場

豆菜麵是台南溪北地區的特色小吃，不同於擔仔麵有多種配料及湯頭，用料簡單，台式黃麵加上豆芽菜，淋上蒜頭醬油或辣椒醬就能飽餐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦