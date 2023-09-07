台南入夜強降雨…永康等6行政區淹水 已抽水65萬公噸

低壓帶影響，台南市今天入夜後出現強降雨，24個抽水站立刻啟動，永康區等6個行政區通報22件淹水，但隨著雨勢變小，半數已消退。

台南市今晚入夜後出現強降雨，伴隨雷聲大作，市府水利局開設水災3級應變中心，全員戒備。文賢站、喜樹站等24個抽水站立刻啟動，截至晚間7時40分，已抽水65萬公噸。

中西區1名住戶告訴中央社記者，即使裝設氣密窗，她仍可聽到戶外雨聲。安南區住戶說，雨勢最強時，積水高漲，幾乎淹進他家車庫。

臉書（Facebook）安南區社群也有許多網友上傳即時影像，不少路段淹水超過15公分。北區小東地下道因水淹達1/4個輪胎深度，警方緊急拉上封鎖線封閉，禁止汽車駛進。

水利局表示，目前接獲22件淹水通報，分別在永康區、北區、安南區、中西區、仁德區、西港區等6個行政區，其中11件已消退。