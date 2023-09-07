紅樹林危害台灣最大旱招潮蟹棲地 雲縣府與台塑合力砍除

雲林縣濁水溪出海口生態豐富，廣大紅樹林區卻危害國內最大旱招潮蟹棲地，雲林縣政府和台塑合作，今天動員荒野保護協會上百名志工展開移除工作，深水灘區以人工拔除，雲林縣長張麗善也參與，展現維護生態決心，台塑表示，約10公頃的紅樹林繁殖迅速，將會長期移除，維護招潮蟹棲地得以永續。

台塑麥寮管理部協理蔡建樑指出，濁水溪出海口廣大灘區孕育豐富潮間帶生態，數十種候鳥棲息，甚至罕見保育鳥類現蹤，台塑委託中興大學調究顯示，發現河口特有種旱招潮蟹族群達87萬隻，占全台近九成的數量，其中分布在濁水溪南岸的蟹群更逾60萬隻，足為台灣旱招潮蟹最大棲地，相當珍貴。

中興大學研究發現濁水溪南岸棲地大量互花米草及海茄苳植群（紅樹林）有快速擴大之勢，不僅改變地泥地土質且使旱招潮蟹棲地日益緊縮，經第四河川局、農業部生物多樣性研究所、林業自然保育南投分署、中興大學、荒野保護協會等單位研議後，決定移除紅樹林保護棲地環境。

今天上午來自各方上百名生態志工進入灘區，雲林縣長張麗善也率農業處長魏勝德穿起雨靴加入，人人手拿短鋸，揮汗如雨彎腰鋸斷一枝枝海茄苳，因灘地泥濘難行，移除困難，但大家同心協力，以人龍將一枝枝砍下樹木接龍送上岸，一個上午砍除約千餘株，蔡建樑表示，因紅樹林種子四處漂散滋生迅速，為確保棲地後續移除仍將持續進行。

張麗善感謝台塑維護生態的用心並對荒野保護協會志工不辭辛勞把棲地還給旱招潮蟹也很感心，未來搭配重型機具預計10月底可完成約20公頃的疏伐工程，維護蟹居棲地應沒問題。