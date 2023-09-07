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美食之都這味少不得 豆菜麵大胃王競賽周六登場

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
豆菜麵是台南溪北獨特的庶民小吃，市議員蔡育輝與南市青少年休閒活動推廣協會共同舉辦大胃王比賽，周六在新營區民治議會登場。記者莊曜聰／攝影
豆菜麵是台南溪北獨特的庶民小吃，市議員蔡育輝與南市青少年休閒活動推廣協會共同舉辦大胃王比賽，周六在新營區民治議會登場。記者莊曜聰／攝影

豆菜麵是台南溪北地區的特色小吃，不同於擔仔麵有多種配料及湯頭，用料簡單，台式黃麵加上豆芽菜，淋上蒜頭醬油或辣椒醬就能飽餐一頓；為推廣這項小吃，台南市議員蔡育輝結合南市青少年休閒活動推廣協會，9日上午將在民治議會舉辦「大胃王比賽」大啖豆菜麵，不收報名費「吃免驚」，男女組前5名都有獎品，也準備豆菜麵跟水煎包讓民眾品嘗。

傳統農村社會物資較缺乏，三餐以能夠吃飽最重要，又得方便保存，豆菜麵因運而生，麵條燙熟後放冷，食用時淋上醬汁就能吃，豆芽菜則是增加分量與口感，有些地方還會加入肉羹湯變成湯麵，或者加顆荷包蛋增加營養，吃法多元，在新營、柳營、白河、下營、六甲、大內等嘉南平原中心最為常見。

市議員蔡育輝說，豆菜麵在溪北地區是經濟實惠的庶民美食，但號稱美食之都的台南卻較少提及，讓他為豆菜麵業者抱不平，所以才發起豆菜麵大胃王比賽，推廣這項溪北限定的美味小吃。

合南市青少年休閒活動推廣協會理事長沈耿熙是土生土長的新營人，他認同蔡育輝的看法，決定一起舉辦這項活動，將「豆菜麵」推廣出去，新營區也有多家豆菜麵業者，歡迎遊客來新營遊玩時，也能品嘗這道庶民美食。

豆菜麵大胃王比賽9日上午8時30分在民治議會登場，採分組比賽，男女各開放100人報名，前五名可獲500元到1500元的精美獎品，現場也發放品嘗券，觀賽民眾也有免費豆菜麵、水煎包可享用。

小吃 美食 台南 豆芽菜 湯麵

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