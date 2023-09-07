南市議會監督評鑑15名優質議員 國民黨團：有遺珠之憾

台南議會觀察聯盟公布台南市議會第四屆第一次定期會的評鑑結果，評選出15位優質議員，今天上午在南市議會永華議事廳前廣場舉行頒獎典禮，其中，民進黨陳皇宇、朱正軒、黄肇輝、王宣貿及國民黨蔡宗豪等5人，初任議員就獲選優質議員。

根據評鑑結果，優質議員15位，分別為無黨籍穎艾達利，國民黨蔡育輝、林美燕、林燕祝、蔡宗豪等4位，民進黨陳怡珍、陳皇宇、朱正軒、黄肇輝、李宗翰、李啓維、陳碧玉、沈家鳳、王宣貿、李偉智等10位。

國民黨團有4位獲選優質議員，書記長蔡育輝表示，黨團每一位議員都全心全意勤跑基層，服務選民監督市政，但議會觀察聯盟評鑑標準以直播畫面為主，導致黨團優秀議員成為遺珠之憾，建議修正量化標準；「清點人數」是法律賦予的權利，不應扣分，共同提案人或工作報告發言跟委員會屬性不符，以及特定時間出席密集發言等不應加分。

蔡育輝說，黨團也建議共同提案不應納入加分標準，以免議員們為了得分全都共同提案，工作報告時每個委員會都有負責項目，若民政委員會發言的內容卻是建設委員會項目，或是，出席時間若集中在上午或下午才出席，然後密集發言，也不應納入加分項目，請台南議會觀察聯盟修正量化標準，讓更多優質議員獲獎。

台南議會監督聯盟評鑑是以量化為主，質性為輔的方式進行，其中各占65%與35%。量化的數值包含實際出席率30%、質詢次數35%，藉由統計議員實際出席議會次數與質詢議題次數，客觀觀察各位議員是否有認真關注施政議題。