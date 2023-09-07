考據最嚴謹！重建17世紀「熱蘭遮城」生活模型首度公開

400年前的台南安平是什麼樣子呢？台南400系列活動序幕，「熱蘭遮博物館」常設展更新預計在年9月23日開幕，本次展覽重建17世紀荷治時期「熱蘭遮城堡壘與市鎮」縮小建築模型，結合科技動畫投影及互動裝置，以及真實生動的立體聲音效果，讓民眾感受17世紀的大員公共設施與生活事物。

荷蘭東印度公司於1624年來到大員，在台江內海中的沙洲最北端，建造起熱蘭遮堡與市鎮，成為當時距荷蘭本土航程最遙遠的大型軍事要塞與殖民城市。「熱蘭遮堡」分為上層主堡、下層主堡與外堡，空間包含營房、糧倉、監獄、教堂及長官公署等。「熱蘭遮市鎮」則位於熱蘭遮堡東側，1640年代已拓展為16個街廓，其靠近熱蘭遮堡建築群多為公共設施，如墓園、市議會及公秤所等。

文化局表示，本次展覽除了重建熱蘭遮城堡壘與市鎮建築模型，並配合觸控螢幕互動裝置，讓民眾可以自由選擇感興趣的點位，如熱蘭遮堡、熱蘭遮市鎮、烏特勒支堡、長官公署、市場、公秤所等9處，即會在模型上投影出17世紀此地的生活事蹟，投影動畫搭配聲音效果，以及螢幕上同步出現的歷史圖像與說明，增添了展示的易讀性與趣味感，相當符合現代民眾擅用多媒體的使用習慣。另減少過多的文字敘述，改以圖像動畫的呈現方式，除能增進年齡較小的兒童的理解，也較具吸引力。

文化局表示，1624年荷蘭東印度公司在安平建造熱蘭遮堡與市鎮，歷經時代的演變，目前熱蘭遮城僅存部分殘蹟。