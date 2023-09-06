全台首座維基小鎮在這裡 數位人文推動地方創生
打造全台首個維基小鎮，學甲商圈協會提出「學甲維基小鎮」地方創生計畫，透過維基百科（Wikipedia）建置、Google我的商家地標優化、特色QR code建置、觀光指標建置、學甲地景圖庫建置等5個子計畫並行，從去年開始到明年底，將目前中文維基百科中與學甲相關的條目從20多條擴充到100條以上，打造學甲百店百景，並舉辦培訓營訓練在地維基編採人才，從網路上來拓展在地觀光，以數位人文方式推動地方創生。
維基百科名列全球網站流量前十大，是許多網友查詢資料的首選網站，英國威爾斯一座名為 Monmouth的小鎮，更是在志願編輯者的協助下，在維基上建立起超過500筆的資料，政府機關、企業、學校、店家都有專屬資料頁，建築上也設置QR Code，一掃就能連結網頁，讓小鎮就像博物館一樣，推展地方觀光也和國際接軌。
學甲商圈理事長陳俊安說，目前與學甲相關的中文維基百科條目僅20多條，可見城鄉差距不只是可見的現實社會，網路社會也是如此，學甲維基小鎮計畫將結合在地機關單位和商家，利用維基百科及Google地圖平台，優化在地網路聲量，還用磁磚燒製彩色QR Code，讓店家都有屬於自己的介紹與故事。
台灣維基媒體協會祕書長王則文表示，過去一年協助學甲商圈舉辦「維基編採培訓營」，協助地方資源條目盤點、人才招募、編寫培訓、影像拍攝等，未來有更多志願者加入編輯行列，讓地方特色成為吸引國際目光的焦點，學甲區長張明寶說，未來半年內將完成學甲觀光導覽指標的建置工作，希望讓學甲成為全台第一個以數位人文角度推動地方創生的小鎮。
學甲區公所、學甲商圈、台灣維基媒體協會攜手合作，將陸續編寫學甲十三庄包括村里聚落、機關單位、文化資產、宗教信仰、生活產業及人文歷史等六大類題目，預計明年底前完成150條，最新一期維基編採培訓營將於17日在東陽國小DOC數位機會中心舉行，邀請各界加入，書寫屬於家鄉的故事。
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