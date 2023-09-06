雲林多處通學步道村里道路及排水待改善 營建署要專案協助

雲林縣多處村里道路老舊毀損、校園通學步道亟待改善，部分道路排水工程未臻完善，民進黨立委蘇治芬今天邀請營建署長吳欣修下鄉會勘，吳欣修表示，校園周邊環境、村里道路、危險路口改善是營建署重點工作，鼓勵鄉鎮公所全面檢視，會專案給予協助。

東勢國小學童步道及周遭路面毀損，雜草叢生，影響安全及衛生，接送區動線不明，造成人車爭道，蘇治芬今天邀請營建署長吳欣修、東勢鄉長張建福、縣議員顏嘉葦及蔡永富到場會勘。東勢鄉公所建設課長林喬賢表示，通學步道改善工程經費1700萬元，將由中央補助1496萬元，地方自籌204萬元，預計10月發包。

吳欣修表示，改善工程計畫範圍主要為東勢國小前112鄉道，整體道路改善長度總計490公尺，綠美化總面積1750平方公尺；並於道路邊側增設36盞燈具，增加夜間通行安全。

他也到水林鄉和元長鄉聽取鄉公所村里道路和排水溝改善工程，同時應允補助水林鄉公所水北等12村里道路及排水溝改善工程費2000萬元，元長鄉鹿南、卓運、後湖、五塊等四村聯外道路改善工程費用1000萬元。

另，虎尾鎮145縣道旁，安慶段345-1地號土地，因為沒有相關道路排水工程，容易淹水及淤積垃圾，致使環境髒亂，吳欣修表示，當時的道路設計並未重視附屬設施，像是側溝、人行道改善，集水溝、排水溝沒有區分，混為一用，導致對整個農地排水、集水，沒有通行設計，遇大雨就淹水，影響居民、農民的權益。

蘇治芬表示，今天邀請營建署下來會勘多處道路及排水，也點出幾個問題，包括都市計畫內外的排水介面接軌問題，過去可能因便宜行事，共用同一條水溝，導致權責劃分不清，結果受害最大的就是農民，因為集水溝本來就是給農田使用，但如果路面側溝佔用集水溝，該做的沒做，水就會漫淹到農田，這是很大的人為疏失，過往的便宜行事現在都需要重新檢討。